Elisabetta Gregoraci: “Giulio Fratini? L’ho conosciuto per caso!”

Star di Battiti Live Elisabetta Gregoraci sta vivendo un momento felice della sua vita. Appagata professionalmente, molto amata dai followers con cui ha un rapporto continuo e quotidiano e anche innamorata. Da qualche mese è legata a Giulio Fratini, noto imprenditore. Al magazine Chi ha rivelato d’aver deciso per prima di parlare della sua vita privata e questo per evitare speculazioni.

Dopo le prime paparazzate ha ritenuto opportuno rivelarsi e rendere pubblica la sua prima storia dopo il divorzio da Flavio Briatore con cui oggi condivide l’amore per il figlio Nathan Falco e una grande amicizia. A Chi la Gregoraci ha spiegato come ha conosciuto Giulio, è stato tutto casuale: “L’ho incontrato in treno, mi ha aiutato a scaricare le valigie. Poi mi ha scritto un bellissimo messaggio nella posta privata di Instagram che, però, si è perso fra i tanti che mi arrivano: non ero riuscita a leggerlo. Per fortuna, dopo due anni ci siamo rivisti. Era destino”.

Elisabetta Gregoraci ha poi speso parole d’affetto nei confronti dell’ex marito. Briatore è un uomo in vista e questo in più occasioni ha reso complicato il loro rapporto: “E’ più che un uomo in vista, lui è Flavio Briatore: uno che riempie le pagine dei giornali, una figura imponente. E per me importante: dopo di lui gli uomini avevano paura ad avvicinarsi a me, pensavano che fossimo ancora sposati!”.

Elisabetta Gregoraci: “Non sono una donna di una sera”

La conduttrice ha poi sottolineato d’aver scelto sempre uomini che l’hanno fatta sentire importante: “E’ strano: tutti gli uomini che ho avuto mi hanno sempre fatto sentire una donna da sposare, ogni relazione che ho avuto è stata importante.” La Gregoraci sa di non essere una donna di una sera e ha sempre coltivato con interesse e serietà tutti i suoi rapporti:

“Non penso di essere la donna di una sera e sono felice che gli uomini ai quali sono stata legata mi abbiano vista come la donna della vita. Penso di essere sexy, ma anche materna, matura: una donna che trasmette un senso di stabilità.”