Elodie e Iannone storia al capolinea? Le indiscrezioni

Elodie scala il successo delle hit musicali, è tra i volti più apprezzati dal pubblico e anche sui social e sta vivendo un momento professionale davvero speciale. Reduce dal tormentone estivo Pazza Musica che si è rivelato un successo, è prossima a debuttare con un nuovo tour: le date annunciate sono tutte sold out.

Ufficialmente Elodie sta vivendo un momento di stabilità anche dal punto di vista privato. Dopo la fine della relazione con Marracash si è legata a Andrea Iannone, i due sono apparsi sempre molto affiatati e felici e non hanno nascosto di fare piani a lungo termine. In queste ore la cantante è finita al centro del gossip: c’è chi sostiene che la sua storia con Iannone sia giunta al capolinea.

L’esperta di gossip Deianira Marzano ha lanciato l’indiscrezione che è rimbalzata da un sito all’altro. La Marzano ha riportato l’informazione ricevuta da un utente. Una segnalazione a cui ha dato veridicità, ma che necessita d’ulteriori conferme che per il momento non ci sono. I diretti interessati poi tacciono, dai loro social per il momento non è stato detto o scritto nulla il che non esclude che la notizia non abbia nessun fondamento.

Elodie, icona dei social: il post senza veli conquista

In attesa di scoprire se Elodie è di nuovo single i fan della cantante possono godere delle immagini che l’artista ha condiviso sui social dove appare senza veli. Per annunciare il suo nuovo singolo A fari spenti, l’ex allieva d‘Amici si è mostrata nuda e ha suscitato numerosi commenti d’approvazione.

C’è tuttavia chi ha innescato la polemica accusando Elodie d’usare il suo corpo per vendere più dischi. Affermazioni a cui l’artista non ha dato nessun peso. Il pubblico che la segue l’apprezza per il suo talento musicale e per il suo carisma.