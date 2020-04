Elodie Patrizi: “Simona Ventura mi fece arrabbiare!”

Reduce dal successo di Andromeda, pezzo che ha portato a Sanremo 2020 e che in breve tempo ha scalato tutte le classifiche Elodie Patrizi si è confidata con La Repubblica a cui ha raccontato come sta trascorrendo la sua quarantena con Marracash. La cantante ha rivelato cosa fa durante il giorno sia da sola che insieme al suo fidanzato, cose normali per passare il tempo:

“Faccio cose diverse. Al mattino yoga, ma soprattutto sono impazzita per le costruzioni Lego, faccio un sacco di edifici. Penso agli altri, a me, mi chiedo se ce la farò“. Elodie ha poi raccontato la sua esperienza deludente a X Factor dove ha avuto uno scontro con Simona Ventura, scontro che in quel momento l’ha fatta arrabbiare molto ma in seguito ha capito che la conduttrice aveva ragione:

“Sono andata a fare i provini per X Factor, nel 2009. E mi presero. Arrivai agli home visit, un passo prima del live. In realtà non capivo perché mi facessero passare il turno. Studiavo le canzoni e andavo avanti. Poi la Ventura mi disse ‘non ti prendo perché non ci tieni abbastanza’, e mi eliminarono. Mi arrabbiai tantissimo ma aveva ragione.”

Elodie Patrizi: “Amici? L’ho fatto per me!”

L’esperienza ad Amici è stata decisamente diversa per Elodie Patrizi, per lei è stata la vera prova in cui ha dimostrato a se stessa che teneva a quello che faceva. L’ex allieva del talent di Maria de Filippi ha rivelato che durante il programma si è impegnata molto per arrivare in finale, e nonostante non abbia vinto ha dimostrato a se stessa d’avere talento: “L’ho fatto per me, per avere una cosa tutta mia di cui essere orgogliosa. E da quando sono entrata vedevo solo la finale”.