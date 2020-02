Elodie felice con Marracash in hotel: “Ho il cuore che scoppia”

Elodie non ha vinto Sanremo 2020 ma ha conquistato il pubblico con la sua interpretazione e la sua bellezza rivalutata dagli abiti di Donatella Versace

Elodie data tra i favoriti vincitori del Festival di Sanremo 2020 ha manifestato più volte il suo entusiasmo per aver partecipato alla manifestazione canora. La cantante che ha portato sul palco dell’Ariston un brano scritto da Mahmood, Andromeda, ha atteso la fine della kermesse nella camera del suo hotel della cittadina ligure insieme al suo compagno il rapper Marracash arrivato per sostenerla almeno nella serata della finale.

L’ex allieva di Amici ha pubblicato un post su Instagram dove appare con il rapper nella camera del suo hotel vestita con il bellissimo abito firmato Donatella Versace, la stilista che ha ben interpretato lo stile della cantante e della canzone che rappresentava e che ha reso Elodie tra le più belle donne del Festival.

Elodie ha scritto accanto al suo post, emozionata di sapere quanto la sua Andromeda avesse conquistato il pubblico, una frase che esprime appieno l’emozione che ha provato in questi giorni: “Ho il cuore che scoppia. Grazie per tutto l’amore e supporto che state dando ad Andromeda.”

Elodie: “Grazie Donatella Versace. Mi sono sentita una guerriera!”

Marracash è arrivato a Sanremo l’ultimo giorno della kermesse, ha voluto lasciare tranquilla Elodie e non agitarla visto che la sua presenza la rende più emotiva. Il rapper ha tuttavia sostenuto Elodie durante la fase finale della gara e anche se la cantante non ha vinto ha comunque attirato l’attenzione del pubblico e della stampa che non ha potuto fare a meno di notare la sua bravura ma anche la bellezza.

I suoi outfit firmati Donatella Versace che lei ha ringraziato direttamente su Instagram hanno davvero conquistato tutti: “Grazie @donatella_versace I tuoi abiti mi hanno dato la forza per interpretare “Andromeda.” Mi sono sentita una guerriera!!!“