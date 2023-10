Elodie, sfogo durante un’intervista: “Ne Ne ho pieni i cogl…”

Da mesi Elodie cavalca l’onda del successo. La cantante dopo la partecipazione all’ultimo Festival di Saremo ha conquistato le hit estive con il brano Pazza musica cantato insieme a Marco Mengoni. E’ prossima a intraprendere un tour impegnativo, e ha debuttato con il nuovo album i Red Light.

Intervistata dal Corriere della sera ha parlato dei suoi progetti futuri, ma ha anche riferito la sua posizione a tutela delle donne che subiscono violenze. L’ex allieva d’Amici non desidera commentare le parole di Giorgia Meloni che ha invitato le ragazze a prestare attenzione quando escono. Elodie ha affermato: “.. La testa sulle spalle bisogna averla tutti i giorni… Bisogna essere lucide, ma non è giusto avere paura”.

Ha poi aggiunto: “E ne ho pieni i cogl… dei discorsi sulla fragilità degli uomini che si sentono minacciati. L’uomo ha paura della donna perché la donna crea, perché vede in noi qualcosa di meglio”. Parole dirette e sincere che sicuramente avranno un eco mediatico. Elodie si è poi detta entusiasta del suo nuovo album curato in ogni dettaglio.

Elodie: “Corteggiavo Manara da tempo“

Il noto fumettista Manara ha ritratto Elodie sul suo album. Una collaborazione che ha reso Elodie felicissima: “Erano anni che corteggiavo il maestro. Sono orgogliosa. Da ragazzina ho scoperto l’erotismo e il corpo femminile con le sue opere”.

Infine ha commentato lo scatto senza veli, da qualcuno criticato. Per lei è un modo per sentirsi libera: “Mi sento una donna libera che usa la propria voce. Qualcuno si è chiesto che bisogno ci fosse di fare quello scatto, invece secondo me in questo momento c’è proprio bisogno di dire che siamo libere di scegliere come usare il nostro corpo.”