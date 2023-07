Emma Marrone criticata per la forma fisica: la risposta al vetriolo della cantante

Emma Marrone si gode il successo di Mezzo Mondo, singolo estratto dal suo prossimo album d’inediti e di Taxi sulla luna, brano cantato insieme a Tony Effe. I due brani hanno conquistato il disco d’oro qualche giorno fa e Emma ha voluto brindare all’ambito riconoscimento. L’ex allieva d’Amici si conferma una cantante di talento che merita tutto il successo che ha.

Proprio perchè è riconoscente al suo immenso pubblico Emma condivide spesso momenti della sua quotidianità sui social. Recentemente ha trascorso alcuni giorni di vacanza in barca e si è mostrata spesso in costume. Emma non si è fatta mai condizionare dalla sua forma fisica anche se spesso le hanno detto cose offensive e fuori luogo. Tuttavia alcuni hater ancora la perseguitano con commenti inopportuni. Non sempre l’ex allieva d‘Amici risponde ma quando percepisce che si sono superati i confini non riesce proprio a tacere.

Vittima di body-shaming Emma ha risposto ad un hater decisamente fuori le righe. “Sì Emma tra poco spacca il palco se continua così”. Immediata la risposta della cantante: “Buongiorno dal Medioevo. Per la sig.ra Claudia io spacco il palco per il mio peso. Togliete i social a sta gente di me**a. Fai schifo Claudia. Immensamente schifo”. Le parole di Emma hanno trovato il sostegno di moltissimi fans.

Emma Marrone: “Posso stare senza un uomo, ma…”

Single per scelta Emma Marrone ha avuto relazioni importanti che non hanno avuto un esito positivo. La cantante ha recentemente dichiarato a Vanity Fair che può stare senza un uomo, ma non senza affetto: “Per carattere posso stare senza compagno, ma non senza una comunità di affetti. Poi trovare un uomo mica è facile”.

Emma ha poi aggiunto che oggi gli uomini hanno paura delle donne forti e questo è un problema per relazionarsi e lasciarsi andare all’amore: “Hanno paura delle donne autonome e forti. È come se noi avessimo fatto un passo avanti per essere più libere e loro nel frattempo siano ancora nello stesso punto di prima. A volte mi ritrovo con le amiche e diciamo tutte la stessa cosa: trovare un uomo che non abbia paura di noi, di quello che siamo state capaci di diventare, è molto difficile”.