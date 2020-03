Emma Marrone: “Dopo l’amore con Stefano de Martino ho abbracciato il silenzio”

Emma Marrone rivela al settimanale Chi i veri motivi per cui la storia con Stefano de Martino è finita: non è stata solo colpa di Belen Rodriguez

Emma Marrone negli ultimi anni ha ottenuto il successo che meritava non senza sacrifici, è un’artista completa e sempre pronta a mettersi in discussione, inoltre la sua umiltà e la sua continua esigenza d’apprendere la rendono una cantante e una persona davvero speciale.

In pole position nelle hit con il suo ultimo lavoro musicale e dopo aver superato anche l’ostacolo malattia Emma Marrone ha parlato al settimanale Chi del perchè è finita con Stefano De Martino, una vicenda che fu nelle grinfie del gossip per molto tempo e che la rese vittima senza volerlo:

“All’improvviso uno tsunami ha travolto tutto e tutti, e a quel punto ho temuto davvero che tutti i sacrifici che avevo fatto per la mia musica fossero cancellati da quel maledetto circo mediatico. Ho saputo custodire i miei sentimenti. Non sono mai esplosa con esternazioni di rabbia e vendetta.“

Emma Marrone a Chi: “Fu uno tsunami a travolgermi”

Emma Marrone ricorda quel periodo, dove ancora non era del tutto affermata come artista, come uno tsunami che travolse il suo angolo privato di felicità, nonostante non sapeva come gestirlo non ha mai ceduto a vendette o a sfruttare il gossip a suo favore.

Oggi è consapevole che Belen Rodriguez e Stefano de Martino genitori del piccolo Santiago si vogliono bene, non era solo un flirt occasionale. Emma è anche riuscita a mantenere un rapporto civile sia con la showgirl che con Stefano e questo l’ha resa ancora più stimabile dal suo pubblico e non solo.