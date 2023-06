Emma Marrone e il gelo con Stefano de Martino: “Vi svelo cos’è successo”

Emma Marrone è stata tra gli ospiti del concerto dedicato alla festa dello scudetto de Napoli. La cantante salentina ha partecipato con entusiasmo all’evento, anche se le sue origini sono pugliesi. A condurre il concerto Stefano de Martino, suo ex fidanzato e oggi amico speciale. Emma infatti ha mantenuto rapporti civili sia con l’ex ballerino che con Belen Rodriguez.

Alla fine della sua esibizione Emma ha lasciato il palco di corsa. Non ha rivolto la parole a Stefano e in molti hanno supposto un distacco fra i due. I gossip social si sono ricorsi in pochi minuti e l’ex vincitrice d’Amici si è ritrovata al centro dei rumors. Questa mattina Emma è intervenuta sui social è ha dato la sua versione dei fatti. In primis la cantante ha smentito l’esistenza di gelo o distacco:

“Ieri è stato meraviglioso, un’esperienza incredibile. Stamattina sto leggendo articoli che fanno abbastanza ridere e mi dispiace perché in realtà non c’è nessun gelo. Anzi Stefano è stato bravissimo, ha tenuto una serata davanti a 50mila persone, sono tanto orgogliosa di lui.” La cantante ha poi aggiunto: “Solo che avevo gli auricolari, non l’ho neanche sentito parlare dietro di me.“

Emma Marrone: “Nessun gelo“

La cantante salentina ha poi giustificato la sua distrazione: “Volevo tranquillizzare che non c’è nessun gelo, non sono scappata da nessuna parte perché io non scappo mai e sicuramente non scappo da una persona a cui voglio un mondo di bene e di cui sono veramente orgogliosa. State sereni che è tutto a posto”.

A confermare la versione di Emma anche Stefano de Martino che ha condiviso la storia dell’ex, rivelandole tutto il suo affetto: “Ti voglio bene!”