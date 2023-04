Eros Ramazzotti innamorato: c’è lo zampino di Michelle Hunziker

In tour in giro per il mondo con il suo Battito Live, Eros Ramazzotti sta vivendo un periodo davvero felice. Il cantante romano è diventato nonno da qualche giorno e condivide questa gioia con l’ex moglie Michelle Hunziker con cui ha ritrovato, da qualche anno, un affiatamento inaspettato.

Inoltre il cantate è di nuovo innamorato. Secondo alcuni rumors, che sono ormai stati confermati dai diretti interessati, Eros ha ritrovato l’amore dopo la fine del suo matrimonio con Marica Pellegrinelli che gli ha dato due figli. Ma chi è la misteriosa ragazza? Lei si chiama Dalila Gelsomino, è nata a Milano nel 1989 e dopo aver studiato al liceo Beccaria ha frequentato l’Università Cattolica del Sacro Cuore in Economia e Gestione dei Beni Culturali e dello Spettacolo.

In seguito ha anche fatto un master negli Usa e i suoi interessi sono vari. Dalila ha lavorato nella moda e a quanto pare è anche una bravissima cantante. Inoltre si occupa di immobiliare all’estero, in particolare in Messico. Ed è proprio a Playa del Carmen che ha conosciuto Eros Ramazzotti. I due sono una coppia dallo scorso Ottobre, hanno infatti trascorso il compleanno del cantante insieme. Tuttavia la prima paparazzata risale a Dicembre, quando Eros è stato avvistato entrare nella casa della giovane.

Eros Ramazzotti e Dalila, l’approvazione di Michelle Hunziker

Ospite di Felicissima sera nel salotto movimentato di Pio e Amedeo, Michelle Hunziker non ha mancato di scherzare sulla sua vita privata e quella dell’ex Eros Ramazzotti. Ha prima insinuato un riavvicinamento e poi ha palesemente ammesso che il cantante è oggi di nuovo innamorato:

“Ora si è anche fidanzato” le parole di Michelle Hunziker confermano la neo liason del cantante e a quanto pare la conduttrice è molto contenta per l’ex, che oggi considera solo un suo grande amico.