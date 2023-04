Eros Ramazzotti smentisce la gravidanza: “Spazzatura mediatica”

Nelle ultime settimane Eros Ramazzotti è stato travolto da mille emozioni. Dalla nascita del nipote Cesare, primogenito d’Aurora all’affetto del suo pubblico, ma anche grazie al nuovo amore il cantante sta vivendo un momento felice. La sua nuova fiamma è Dalila Gelsomino, una giovane e intraprendente professionista che a quanto pare lavora dietro le quinte del mondo dello spettacolo.

Attualmente Eros è in tour con il suo Battito Infinito e secondo alcuni rumors non avrebbe ancora visto il nipote. Sembra inoltre che non sia stato presente neanche al battesimo del piccolo. Presto il cantante potrà stare a lungo con il bambino e non vede l’ora di poterlo vedere da vicino. Tuttavia quello che sta appassionando il gossip è il nuovo amore dell’artista. I due sono usciti allo scoperto solo da pochi mesi, ma a quanto pare sono una coppia da ottobre.

Ora i rumors parlano di una possibile gravidanza della giovane it girl. Diva e Donna sostiene infatti che Dalila potrebbe essere in dolce attesa. Una notizia che ha sorpreso tutti e che è giunta come un fulmine a ciel sereno. Del resto i due sono una coppia solo da poco tempo e mettere su famiglia sembra essere decisamente prematuro. Per Eros sarebbe il quarto figlio, dopo Aurora avuta da Michelle Hunziker, Raffaela Maria Gabrio Tullio nati dall’unione con Marica Pellegrinelli.

Eros Ramazzotti smentita social: “Non aspetto nessun figlio“

La notizia di una presunta gravidanza di Dalila Gelsomino ha preso piede in rete in poche ore. Anche per questo il cantante ha ritenuto opportuno intervenire sul suo profilo social e smentire la fake news. L’artista romano ha parlato di spazzatura mediatica e spera che non tutti credano a certe falsità:

“Attenzione notizie false e pretenziose senza nessuna base di verità. Oggi viviamo in un mondo dove la realtà è spazzata via dal nulla cosmico, dalla spazzatura mediatica (non tutta fortunatamente) spero che la gente non stia li a credere a qualsiasi cosa gli viene propinata. Non aspetto nessun quarto figlio, tranquilli.”