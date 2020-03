Eva Grimaldi “tradita” dalla moglie

Brutto tiro per Eva Grimaldi, l'attrice scappa via in lacrime

Eva Grimaldi nel Mirino. Le Iene le hanno giocato davvero un brutto scherzo. La donna infatti avrebbe trovato sua moglie, l’attivista Imma Battaglia a letto con una suora.

Tutto sembrava così reale e l’attrice non poteva davvero credere ai suoi occhi.

Lo scherzo a Eva Grimaldi, ecco cos’è successo

Complice del gioco, la stessa Imma. Tutto comincia con una romantica uscita al ristorante dove Eva Grimaldi e la consorte chiacchierano allegramente. Nel mentre, Imma parla ad Eva di avere incontrato un simpatico gruppo di suore che le avrebbe consegnato anche dei volantini. Sugli stessi, preparati appositamente da “Le Iene”, erano riportati i seguenti messaggi “L’amore è l’antivirus che salva il computer dell’anima” e “Quando l’amore viene il campanello suonerà“. Dopo qualche ora, bussa alla porta proprio una suora bella e profumata con una strana corona arancione in collo. Eva, Imma e la donna di chiesa cominciano insieme a pregare.

Successivamente, l’attrice italiana esce per delle commissioni e al rientro trova la casa in condizioni che non si sarebbe mai aspettata. Il letto era sfatto, la stanza profumava un pò troppo e la collana arancione era rimasta a casa. Troppo per non destare sospetti. Passa un giorno e la situazione si fa più critica quando Eva Grimaldi trova la propria consorte, Imma, a letto con Suor Elisa.

L’attrice scappa via in lacrime, ma viene prontamente fermata e consolata dai due protagonisti del brutto scherzo. Si tratta delle Iene Stefano Corti e Alessandro Onnis che, vista la situazione, hanno prontamente calmato la donna, tranquillizzandola e chiarendo che si trattava di uno scherzo.