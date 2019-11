Eva Henger: “Riccardo Schicchi è stato un padre esemplare”

In un video messaggio Eva Henger condanna la figlia Mercedesz per aver rivelato pubblicamente che Riccardo Schicchi non è il suo padre biologico

Eva Henger interviene in merito alla vicenda che riguarda la figlia Mercedesz e il suo ex marito Riccardo Schicchi. La giovane ha rivelato a Live non è la D’Urso che l’ex impresario del mondo del cinema pornografico non è il suo padre biologico, una notizia che qualcuno ha reso nota e che la giovane Henger ha voluto chiarire prima che si speculasse sulla cosa. Eva rivela che non è d’accordo con la scelta della figlia di andare in tv, in questo modo Riccardo non è stato rispettato:”Riccardo è stato una persona meravigliosa e un padre esemplare, un padre che ha dato la sua vita ai suoi figli, generoso nei sentimenti e nell’amore e non ha mai chiesto niente in cambio. Riccardo, nella sua vita, ha avuto solo un’unica richiesta: che di questa cosa, che lui non era il padre biologico, non si parlasse mai pubblicamente.Questa cosa era risaputa da tutti, non da 4 persone com’è stato detto ieri.”

Eva ha poi aggiunto che Riccardo era orgoglioso di fare da padre a Mercedesz:” Riccardo era felice di essere padre di Mercedesz e non avrebbe mai voluto essere derubato del suo ruolo di padre di Mercedesz, com’è stato fatto ieri. Adesso, Riccardo, pubblicamente, nel pensiero collettivo, non sarà mai più il padre di Mercedesz. Questo, lui, non l’avrebbe mai voluto.“

Eva Heger: “Non parlerò in pubblico di questa storia”

L’ex porno diva afferma d’essere molto dispiaciuta che la storia della paternità di Mercedesz sia divenuta di dominio pubblico, Riccardo Schicchi ha sempre richiesto che non se parlasse e per questo lei non andrà in tv per dare la sua versione sulla vicenda. A quanto pare in molti sapevano che Mercedesz non era figlia di Riccardo visto che non porta il suo cognome, anche Mediaset ne era al corrente:”Questo per spiegarvi che quella “favola” delle 4 persone non è vera. Tutti gli amici di Riccardo, tutti sapevano la verità. Ma c’era questo patto di non parlarne mai pubblicamente.

Lo sapeva anche Mediaset: Mercedesz firma i contratti con il suo vero nome. La sapevano tutti, la verità. Gli amici e gli artisti di Riccardo hanno rispettato questo patto. Mio marito l’ha rispettato, io l’ho rispettato, mio fratello, mia madre, mia sorella, la famiglia di Riccardo.” Eva ha poi rimproverato la figlia d’essere andata in tv, se non voleva parlarne bastava non parlare.