Fabrizio Corona, il messaggio d’affetto a Giletti: “Amante della verità, persona…”

Non sono stati ancora i chiariti i motivi della sospensione su due piedi di Non è l’Arena da parte di Cairo. La redazione del format e lo stesso Massimo Giletti sono stati informati da un momento all’altro del provvedimento preso e questo ha dato vita ad una serie di polemiche.

Anche il giornalista in una serie di dichiarazioni non ha spiegato cos’è successo, si è solo detto dispiaciuto per il suo staff. Nell’ultime ore si è poi supposta una relazione tra Fabrizio Corona e Giletti, per alcuni l’ex paparazzo avrebbe venduto delle chat segrete di Provenzano al conduttore. Rumors non verificati. Visto che è stato chiamato in causa Corona non ha potuto fare a meno di pubblicare un post sui social dove elogia le qualità di Giletti uomo, ma soprattutto giornalista.

“Amico mio, amante della verità, persona buona. Questo è Massimo. Un grande professionista un uomo che vive ‘del’ e ‘per’ il suo lavoro. Un giornalista televisivo che si è messo in gioco e ha creato di fatto una voce nuova nel panorama televisivo e dell’informazione.” Parole dirette che confermano il rapporto sincero che intercorre fra i due.

Fabrizio Corona vs la Lucarelli: “Mamma mia che scoop“

Fabrizio Corona si è poi scagliato contro una certa casta di giornalisti non devoti alla verità e ha poi ironizzato sulla storia pubblicata da Selvaggia Lucarelli che punta il dito sui due amici: “Mamma mia che scoop. Mica è divulgare il video porno di Belen o insultare la Zanicchi.“

Infine l’ex paparazzo ammette la collaborazione con Giletti, e difende i collaboratori del giornalista a Non è l’Arena che meriterebbero d’essere tutelati da tutta la categoria: “Sì, abbiamo collaborato e se questa non è per voi giornalisti “chic”, una cosa degna, significa che abbiamo lavorato bene. Conosco i professionisti validissimi del team della trasmissione; autori preparati e maestranze di grande livello. Tutta gente lasciata a casa senza alcun riguardo.“