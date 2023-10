Fabrizio Corona risponde a Selvaggia Lucarelli: la reazione furiosa dell’ex paparazzo

Da uomo libero che ha pagato il suo debito con la giustizia, Fabrizio Corona non ha perso tempo ed ha debuttato on line con il suo sito d’informazione Diliger News. In questi giorni l’ex re dei paparazzi ha riferito alla procura alcune informazioni in merito al caso di scommesse che ha coinvolto alcuni giocatori di serie A. Corona sembra essere in possesso d’una lunga lista di sportivi.

Intanto Selvaggia Lucarelli ha accusato il neo portale usando termini decisamente offensivi: “Un sito pieno di insulti, gossip beceri, contenuti che non definisco (l’altro giorno ha pubblicato il nome di una persona che lavora con me sotto il mirino di una pistola) Intanto, per mesi, promuove scommesse calcistiche su Telegram promettendo a migliaia di utenti vincite sicure e robaccia varia.” Ha esordito la giornalista provocando immediatamente la reazione di Corona.

E’ noto che tra Selvaggia e l’ex paparazzo non ci sia un buon rapporto, anche per questo che l’ex paparazzo non poteva non rispondere via social alla presunta collega: “Cara Selvaggia il tuo concetto di trasparenza si connota nel semplice fatto che hai bloccato Dillingers e tutti i collaboratori. In quanto, al resto delle tue traballanti e classiste dichiarazioni a seguire te, in Italia, chiunque sia stato pregiudicato non è degno di fare nulla. Dovresti allora dire lo stesso dei tuoi ex datori di lavori al Fatto Quotidiano – non faccio nomi perché tutti sanno e pure tu”.

Fabrizio Corona: “Dilinger sarà anche poco degno, ma…”

“Chiudo dicendoti che il giornale Dillinger News sarà pure trash e poco degno.. certo! Per quelli che leggono con gli occhi dello snob radical chic. Fino ad ora nessuno qui ha mai avuto bisogno di portare via 50 euro ai followers per un corso tarocco per un mestiere per il quale non sei abilitata.” Ha aggiunto l’ex paparazzo, determinato a difendere il suo portale.

Corona ha poi concluso: “Ultima cosa, vero ho promesso scommesse legali, ma non ho mai avuto bisogno di mettermi il parruccone per giudicare i valzer. Un abbraccio dal tuo pregiudicato uomo libero felice e sco**nte”. Il dibattito è solo all’inizio.