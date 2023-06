Fabrizio Corona su Luis Sal e Fedez: “Ecco la verità che non vi dicono”

La lite tra Luis Sal e Fedez è sfociata in un botta e risposta social dove ognuno ha dato la sua versione dei fatti. I due si sono scambiati accuse reciproche in merito alla gestione del podcast Muschio Selvaggio, di cui entrambi sono titolari. Una situazione che secondo Fabrizio Corona va al di là della semplice gestione economica.

Qualche settimana fa l’ex re dei paparazzi aveva riferito che tra Sal e Fedez ci fosse del tenero e che lo youtuber per questo fosse stato minacciato da Chiara Ferragni d’andare via. Un’insinuazione che non ha trovato certezza da nessun parte se non nelle parole di Corona. Oggi l‘ex paparazzo torna alla carica e sul suo canale Telegram è intervenuto per rivelare cosa Fedez e Sal non hanno detto in merito alla loro separazione professionale.

“È così i due fidanzatini si sono lasciati, questa è la verità che non vi dicono. Come nessuno vi potrà mai dire cosa succedeva negli studi di “Mucchio Selvaggio”. Nessuno, tranne io… con tanto di prove. Non siete pronti”. Ha dichiarato Corona senza filtri. Ha poi aggiunto: “Cerco di tagliare corto, la risposta di Lui Sal è stata perfetta e stupenda da un punto di vista creativo e di montaggio e comunicazione. Però mi dispiace per voi, questa è la prima volta che per me ha ragione Federico Lucia. Quando si fanno le società si rispettano le regole della società. E Luis Sal non si è comportato bene. La moglie ha dato un aut aut e la scusa è stata ‘non ci troviamo d’accordo’. “

Fabrizio Corona: “Fedez ha ragione“

Corona si è palesemente schierato dalla parte di Fedez, nonostante i suoi precedenti con i Ferragnez. L’ex paparazzo ha poi concluso tornado a fare riferimento ai rapporti non chiari esistenti tra i due conduttori di Muschio Selvaggio:

“La coppia ha fatto i capricci della coppia. Capricci e ripicche, perché alla base di tutto c’è un sentimento. Fedez che chiama la mamma ‘difendimi tu’. Luis che gli fa fare una figuraccia perché come egoista ed egocentrico, l’altro che la butta sui soldi dei lavoratori. E all fine cosa rimane? Un podcast buttato, soldi buttati e un rapporto distrutto, ma soprattutto la fine di un amore”.