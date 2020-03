Falla nelle chat di gruppo Whatsapp: ecco come altri utenti possono accedere alle informazioni sensibili

Notizia preoccupante per la privacy degli utenti Huawei, Samsung e persino Iphone. La falla nella sicurezza riguarderebbe le chat di gruppo di Whatsapp, e si parla di vulnerabilità certificata e risolta solo in parte.

Ma di cosa si tratta con precisione? Ecco spiegato: per accedere alle chat di gruppo sulla popolare app di messaggistica Whatsapp, si può utilizzare anche il link diretto che rimanda ad un membro del gruppo. Ebbene, potrebbe accadere che uno dei partecipanti decida di diffondere tale link sul web.

Cosa succede nelle chat di gruppo?

In questo modo, scatta l’indicizzazione del collegamento ipertestuale da parte di Google, che consente a tutti gli internauti di accedere alle chat di Whatsapp, bypassando la privacy dei membri, che dovrebbe esser garantita da un colosso, dato che utilizza già la crittografia end- to-end.

Ma anche senza unirsi ad un gruppo è possibile scoprire dei dati sensibili degli utenti, come scoperto da un ricercatore per la sicurezza, Lav Kumar. “Anche senza unirsi attivamente a un gruppo, il titolo, la descrizione, l’immagine e il numero di telefono del creatore sono disponibili per tutti” ha infatti spiegato.

L’allarme è scattato quando il sito tecnologico Vice, ha sollevato la questione dopo aver scoperto in modo abbastanza facile i numeri di 48 persone, compresi quelli facenti parte di alcune organizzazioni non governative accreditate dalle Nazioni Unite.

La problematica è stata risolta parzialmente

Improvvisamente, però, Google, inondato dal polverone, ha rimosso silenziosamente i collegamenti alle chat. Il team di sviluppatori di Whatsapp ha infatti impedito l’indicizzazione da parte di Google senza rilasciare dichiarazioni in merito.

Tuttavia, Google, seppur il più utilizzato non è l’unico motore di ricerca presente sul web, ed infatti su altri motori di ricerca il problema persiste. Le giustificazioni del team di Whatsapp, fanno acqua da tutte le parti: secondo loro, infatti, l’amministratore dei gruppi possono rendere il collegamento non funzionante e questo dovrebbe garantire la tranquillità degli users.