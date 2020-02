Samsung Galaxy: sconto fino a 150 euro. Vediamo come ottenerlo

Avete intenzione di acquistare un nuovo smartphone di casa Samsung? Ci sono ottime notizie! Dal 27 febbraio fino al 19 Marzo, la Samsung premierà la fedeltà dei clienti attraverso una speciale offerta, ovvero la Power of 10 Pass!

Maggiori dettagli dell’offerta

Tutti i soggetti che attualmente detengono uno smartphone di casa Samsung (serie Galaxy) e che si sono registrati sull’app “Samsung Members” hanno diritto ad uno sconto cospicuo. Per questi soggetti infatti la Samsung ha previsto uno sconto pari a:

100€ per Smartphone: S10/S10+/S10+ 5G

per Smartphone: 150€ per Note/Note10+/Note10+ 5G

Questa è sicuramente un’ottima occasione da non sprecare, specialmente per chi vuole provare la nuovissima connessione 5G. Ovviamente c’è da premettere che attualmente in Italia questa tecnologia è ancora molto distante dal suo effettivo potenziale.

Come ottenere lo sconto Samsung?

I passaggi per ottenere lo sconto Samsung sono davvero molto semplici. È necessario innanzitutto accedere nell’app Samsung members e associare il proprio account con essa. Una volta effettuata l’operazione lo sconto di 100 o 150€ sarà immediatamente disponibile.

App Samsung Members

Una volta ottenuto lo sconto è possibile spenderlo in due modi altrettanto semplici:

O mostrarlo in un negozio fisico

O inserirlo nell’apposita casella “Codice Promozionale” presente sul sito ufficiale della Samsung

Gli smartphone oggetto di sconto sono attualmente i top di gamma presenti sul mercato e un’offerta del genere farà sicuramente gola a molti appassionati di tecnologia.

Questo è un metodo sicuro al 100% per ottenere un considerevole risparmio su un prodotto di qualità senza correre nessun rischio. Molte volte infatti in rete circolano strani sconti o offerte provenienti da siti non molto sicuri. Con la procedura in questione invece è la stessa Samsung a riconoscere uno sconto (e che sconto) ai propri clienti azzerando così qualsivoglia pericolo di truffa.

Leggi anche: Il ritorno delle batterie rimovibili su smartphone: il progetto della Commissione Europea