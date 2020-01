Fatturazione elettronica e i migliori programmi gratuiti

Per emettere una fattura elettronica, è necessario dotarsi di software appositi per creare il documento elettronico come indicato dalla normativa in vigore, al fine di inviarlo all’Agenzia delle Entrate.

È possibile avvalersi di numerosi strumenti per questo scopo, sia gratuiti che a pagamento. Questi ultimi sono di certo più completi rispetto ai software disponibili gratuitamente. Tuttavia, le versioni free possono essere un valido modo per gestire la transizione alla fatturazione elettronica.

SDiPEC: software per la fatturazione elettronica per Windows

SDiPEC è un programma nato principalmente per soddisfare le esigenze dell’azienda che lo ha sviluppato, e poi reso disponibile al pubblico solo in seguito. Attualmente la versione beta è disponibile per Windows e consente una gestione della fatturazione elettronica attraverso la PEC (posta elettronica certificata).

Il software consente non solo di creare le fatture elettroniche, ma anche di inviare e riceverle sull’indirizzo certificato, di gestire la rubrica dei clienti e dei fornitori, inoltre permette la condivisione delle fatture con i commercialisti. Non permette di analizzare le fatture, non ha un gestionale integrato ma gestisce in modo basilare le fatture.

Cloud Finance Fattura Elettronica

Cloud Finance, permette i gestire le fatture elettroniche gratuitamente, illimitatamente sia per quanto riguarda la quantità di fatture sia per quanto concerne il tempo di utilizzo. Occorre pagare per sfruttare le API collegando ad uno strumento esterno.

Il programma consente di creare, inviare, ricevere e gestire le fatture elettroniche. In più, comunica in modo diretto attraverso il sistema di interscambio SdI con l’Agenzia delle Entrate. La fattura, inoltre, viene analizzata dal software prima dell’invio, per controllare che non vi siano errori o anomalie. Inoltre, tramite la modalità “multi utente” si può condividere la fattura con un altro utente, solitamente il commercialista.

Cloud Finance è dotato di un gestionale integrato per analizzare le fatture, effettuare un resoconto di entrate ed uscite, gestire la rubrica con i clienti ed i fornitori Inoltre, permette di esportare o importare in massa le fatture ottenute.

Si tratta di un ottimo strumento per piccole imprese. Esso è proposto in maniera gratuita perché il team di sviluppatori ritiene che la fattura elettronica sia uno strumento che debba essere a portata di tutti. Inoltre, il programma prevede moduli aggiuntivi a pagamento che permetteranno agli sviluppatori di poter essere remunerata dagli utenti.

