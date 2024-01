 Febbraio 2024 su Cartoonito

PAW PATROL – I NUOVI EPISODI IN ESCLUSIVA PRIMA TV FREE

Dal 5 febbraio tutti i giorni alle 17.15

Approdano in esclusiva Prima TV free su Cartoonito (46 del DTT) i nuovi attesi episodi di PAW PATROL.

In queste inedite avventure i cuccioli si troveranno ad affrontare moltissime sfide nei fondali marini!

In versione Acquacuccioli anche i profondi abissi saranno in sicurezza!

La serie animata segue le missioni di Ryder, un bimbo che ha salvato e addestrato dei cuccioli mettendo in piedi un’originale squadra di pronto intervento. Il team di salvataggio è formato da: Chase, Marshall, Rocky, Zuma, Rubble e Skye.

Ognuno di loro è dotato di un mezzo super tecnologico che lo caratterizza ed ha un’abilità particolare che gli permette di portare il proprio contributo alla squadra. Nel corso di ogni episodio i nostri eroi affrontano una serie di emergenze che colpiscono la loro comunità. La squadra è sempre pronta ad intervenire per aiutare chi è in difficoltà, che si tratti di salvare un gattino, oppure di intervenire quando un treno viene travolto da una valanga, non c’è sfida che non siano capaci di superare. E naturalmente c’è sempre spazio per giocare e divertirsi.

BUON COMPLEANNO TOM&JERRY

Il 10 febbraio tutto il giorno

Cartoonito (canale 46 del DTT) celebra il compleanno di TOM&JERRY dedicando la giornata del 10 febbraio al duo gatto e topo più famoso e amato della TV.

Per tutto il giorno si alterneranno sul canale i più spassosi episodi tratti da Tom & Jerry a New York e i movie con protagonista il mitico duo.

Le avventure del gatto e del topo più amati da adulti e bambini non finiscono mai!

Tom e Jerry non si smentiscono, restando costantemente al centro di pasticci e dispetti reciproci. Dopotutto queste piccole grandi rivalità nascondono una, seppur litigiosa, grande amicizia.

Mantenendo l’aspetto, i personaggi e lo spirito dell’originale cartoon firmato da Hanna & Barbera negli anni ’40, che nel decennio dal 1944 al 1953 si aggiudicò il primato della serie animata più premiata di sempre con ben 7 Oscar® nella categoria Corti di Animazione, Tom & Jerry a New York ripropone l’eterno archetipo della rivalità tra un gatto molto furbo e determinato, ma spesso vittima dei suoi stessi piani, e un topo più intelligente e pieno di risorse, costretto com’è ad essere sempre un passo avanti per restare in vita un altro giorno.

I due antagonisti abitano nel lussuosissimo hotel “Royal Gate”

nel cuore di Manhattan e vivono incredibili (dis)avventure nei luoghi più iconici di New York: da Central Park agli storici Musei, passando per i grandi magazzini fino agli inconfondibili taxi che sfrecciano a gran velocità lungo le strade della celebre metropoli, il gatto combinaguai e il topo dispettoso gettano scompiglio nella Grande Mela. Insieme a loro l’immancabile bulldog Spike e il gatto randagio Butch, vera nemesi di Tom, sempre pronti a cacciarsi nei guai insieme all’irresistibile coppia, oltre a tantissimi nuovi personaggi come l’elefante Orazio, la seducente gattina Claudia, l’anatroccolo Lil, Frankie il topo e il gatto Meathead, complice di Butch.

BATWHEELS – I NUOVI EPISODI IN ESCLUSIVA PRIMA TV FREE

Dal 19 febbraio tutti i giorni alle 19.00.

Arrivano in esclusiva Prima TV free su Cartoonito (canale 46 del DTT) i nuovi episodi di BATWHEELS, il primo imperdibile show targato DC con protagonisti Batman, Robin e Batgirl dedicato al pubblico prescolare.

La serie, all’insegna dell’action e dell’avventura, combina due degli elementi più amati dai bambini: i supereroi e le macchine!

Lo show, infatti, ruota attorno ad una squadra di giovani veicoli superpotenti che difendono Gotham City dal crime insieme ad una schiera di iconici eroi DC.

Le Batwheels vivono nella Batcaverna, direttamente sotto la residenza di Bruce Wayne. Il quartier generale di Batman per la lotta al crimine è un paradiso automatizzato per i veicoli, dotato di tutto ciò di cui il team ha bisogno per la manutenzione e il supporto, comprese le stazioni di rifornimento, le baie di riparazione e i computer che la squadra utilizza per monitorare le emergenze intorno a Gotham City.

Il team di super-veicoli è composto da: BAM, la Batmobile leader del team che, proprio come Batman, ha un forte senso della giustizia; REDBIRD, la macchina sportiva di Robin dal caratteristico colore rosso fuoco, è il “fratello minore” del gruppo, entusiasta, curioso e desideroso di mostrarsi degno aiutante di Bam; BIBI, la coraggiosa moto di Batgirl è la più veloce del gruppo ma anche la più impulsiva e spesso si tuffa nelle missioni senza aver prima definito una strategia; BUFF, il Bat monster truck è il “forzuto” della squadra, capace di travolgere qualsiasi ostacolo ma è anche di gran cuore, un “gigante gentile” che deve ancora imparare a gestire la sua forza; infine, c’è BATWING, il supersonico jet di Batman, il più intelligente e sicuro membro del gruppo.

Non mancheranno avvincenti sfide con i veicoli dei malvagi di Gotham City.

A supportare il team, ci saranno BATMAN che, come una figura paterna, motiva le giovani Batwheels; ROBIN, che nel corso della serie diventerà sempre più sicuro delle proprie capacità; e BATGIRL, l’esperta di tecnologia, sempre pronta all’azione.

Nelle loro avventure, le Batwheels impareranno a conoscere ed affrontare gli imprevisti della vita.

I piccoli spettatori potranno osservare il mondo attraverso “i fari” dei protagonisti e riconoscersi in loro perché i veicoli di Batwheels sono proprio come dei bambini!

BATWHEELS vedrà al centro tante storie, misteri e avventure sempre all’insegna della comedy e dell’azione.

Lo show mostrerà ai bambini l’importanza dell’amicizia, del lavoro di squadra e della fiducia in sé stessi e verso la propria unicità.

CARTOONITO (canale 46 del DTT)

nasce nell’agosto 2011 dalla joint-venture tra RTI Mediaset e WarnerMedia. È il canale tematico gratuito sul digitale terrestre rivolto ai bambini in età prescolare con 24 ore di programmazione giornaliera dedicata. Cartoonito propone un palinsesto sicuro con cartoni animati di qualità come: Hey Duggee, Simone, Tom & Jerry, MeteoHeroes, Paw Patrol e tanti altri ancora.

A prendere per mano i piccoli telespettatori e guidarli attraverso la programmazione del canale, i Cartoonitos, quattro simpatici personaggi che introducono di volta in volta le serie in onda. Il sito www.Cartoonito.it, oltre a dare informazioni sugli show del canale, coinvolge i bambini e i loro genitori con iniziative e giochi interattivi che stimolano la creatività dei più piccini.

Sulla Cartoonito App – l’applicazione gratuita di Cartoonito disponibile su Android (Google Play), iOS (Apple Store) e App Gallery di Huawei – i bambini possono inoltre guardare il canale lineare e fruire di un catalogo di video ed episodi disponibili on demand – rilasciati anche in lingua originale-, giochi e contenuti esclusivi.

Gennaio 2024 su Cartoonito