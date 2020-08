Federico Fashion Style, figlia e moglie positive al Covid

Hanno creato non poche polemiche le rivelazioni di Federico Fashion Style in merito alla sua positività al Covid. L’Hair style dei vip ha fatto sapere al suo rientro dalle vacanze in Sardegna d’essere positivo al Coronavirus, il parrucchiere ha anche rivelato d’aver fatto il sierologico sull’isola risultato negativo e d’essere salito sul traghetto di ritorno a Roma con la febbre.

Federico ha poi detto che in Sardegna i controlli non erano poi così severi e questo ha agevolato, a suo parere, la diffusione del virus. In molti hanno criticato le scelte e le dichiarazioni dell’hair style tra i tanti polemici anche Selvaggia Lucarelli che non ha potuto fare a meno di puntare il dito contro il vip che ha peccato di superficialità nel viaggiare con la febbre.

Notizia di oggi rivelata dalla moglie di Federico, Letizia, riguarda l’aspettata positività non solo della donna ma anche della loro figlia Sophie Maelle di appena 3 anni. In una storia su Instagram la donna che qualche giorno fa aveva rivelato di non sentirsi bene ha detto: “Sia io che Sophie siamo risultate positive i risultati ce li hanno dati ieri sera con tantissimo ritardo, visto che i tamponi li avevamo fatti lunedì appena saputo di Fede…Io ho qualche sintomo ma sto bene e Sophie ringraziando Dio è asintomatica non ha febbre e niente riconducibile ai sintomi del Covid…Ripeto ringrazio tutti voi che siete carinissimi e anche da lontano ci state vicino…”

Letizia, moglie di Federico Fashion Style: “Ho qualche sintomo, Sophie è asintomatica”

La moglie di Federico Fashion Style Letizia ringrazia su Instagram chi si sta preoccupando per loro manifestando la sua gratitudine per tanta attenzione, ma ha anche parole verso coloro che stanno sparlando di tutta questa triste situazione: “…per chi invece ha da sparlare o da ridere non mi importa niente e ogni commento verrà immediatamente cancellato.“