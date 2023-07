Federico Fashion Style vs l’ex moglie: “Ha chiesto un’assegno di 10 mila euro al mese”

Federico Fashion Style ha rivelato al magazine Nuovo il suo disagio contro l’ex moglie Letizia Porcu. I due sono stati legati per molti anni, poi l’annuncio della separazione e un continuo botta e risposta legato all’affidamento della figlia. Negli ultimi tempi sembrava che avessero trovato il modo per andare d’accordo, ma a quanto pare le richieste esose della donna hanno portato il noto parrucchiere a fare gesti inattesi.

“Devo abbandonare la mia casa. Me l’avevano regalata i miei genitori, dopo averla costruita con tanti sacrifici, quando ho compiuto 18 anni. Il giudice l’ha affidata a mia figlia, ma lei e sua madre non ci andranno mai. E’ solo una ripicca della mia ex, che si è vista negare l’assegno di mantenimento di 10 mila euro mensili.” Queste le parole dell’hair style che è molto legato alla sua casa d’Anzio e trova la richiesta dell’ex moglie un gesto finalizzato solo a fargli dispetto.

Federico ha infatti aggiunto che a suo avviso l’ex moglie ha utilizzato la figlia per chiedere al giudice la casa: “Che cosa mi ha fatto più male? Il fatto che la mia ex sostenga che sarebbe stata nostra figlia a chiedere la casa. Ma come può una bambina di 6 anni avanzare una simile richiesta? Se a mia figlia servisse davvero casa mia, io andrei anche a vivere in auto!“

Federico Fashion Style: “Sono vicino a tanti papà separati”

Federico Fashion Style non ha nascosto la sua solidarietà nei confronti di tanti papà separati che in questi giorni gli hanno mandato tanti messaggi d’affetto. Il parrucchiere ha posto l’accento sul fatto che non tutti gli ex mariti e padri possono permettersi una seconda abitazione. Questo è un fatto molto comune e Federico spera d’aiutare come può questi genitori:

“Adesso mi sono vicino migliaia di padri separati che si trovano nella mia stessa situazione e che mi hanno scritto per esprimermi solidarietà. Non tutti hanno le mie possibilità economiche e possono permettersi di trovare una nuova dimora”.