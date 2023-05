Fedez, retroscena sul no di Rocco Siffredi e Maria de Filippi a Muschio Selvaggio

Da settimane Fedez è al centro della scena a causa dell’assenza misteriosa di Luis Sal da Muschio Selvaggio. Lo youtuber, ideatore e conduttore insieme al rapper del noto podcast, è scomparso di punto in bianco e ad oggi non sono noti i motivi dell’abbandono. Fedez ha solo riferito che a tempo dovuto darà la sua versione dei fatti, per il momento ha garantito che con Sal non c’è stata nessuna discussione.

In merito a Muschio Selvaggio e ai tanti ospiti che ha accolto nel suo studio il marito di Chiara Ferragni ha rivelato in una diretta Instagram quali sono stati i vip che non hanno accettato l’invito. Il rapper ha confessato d’aver contattato Francesco Totti ma anche Ibrahimovic, ma i due sportivi hanno rifiutato l’invito.

Chiarito anche il mistero sul no di Rocco Siffredi. A quanto pare il noto porno attore avrebbe chiesto un compenso, ma gli ospiti di Muschio Selvaggio non percepiscono nessun cachet. Per queste ragioni Siffredi non avrebbe accettato l’invito del rapper. Fedez ha poi ammesso d’aver invitato anche Maria de Filippi, la conduttrice avrebbe acconsentito all’ospitato ma solo ad una condizione che per ora il rapper non è riuscito ad assecondare: ecco quale.

Maria de Filippi a Muschio Selvaggio solo se…

Fedez ha riferito che Maria de Filippi ha accettato il suo invito a Muschio Selvaggio ma solo se il podcast si fosse registrato a Roma. La conduttrice ha chiesto al rapper di trasferire il cast del programma nella capitale, solo in questo modo avrebbe potuto intervistarla. A quanto pare per ora il progetto è solo stato rimandato.

Prossimamente Fedez vorrebbe intervistare Blink 182 e Ligabue e sta organizzando un incontro anche con Harry Style: “Potrei riuscirci” ha dichiarato sui social. Intanto i Ferragnez sono protagonisti della seconda stagione della loro vita, format che ha debuttato la scorsa settimana. The Ferragnez ha ricevuto moltissimi commenti positivi, ma non sono mancate le critiche.