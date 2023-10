Fedez ricoverato, le parole di Chiara Ferragni: ecco cos’ha detto

L’improvviso ricovero di Fedez al Fatebenefratelli di Milano ha allertato Chiara Ferragni che si trovava a Parigi per lavoro. L’influencer era impegnata con la settimana della moda francese, dopo aver partecipato a vari eventi della Milano Fashion Week. Appena saputo del malessere del marito ha preso il primo volo, sostenuta dall’amica Chiara Biasi, ed è tornata a casa.

In seguito Fedez ha rivelato sui social d’aver avuto due emorragie, aver ricevuto le trasfusione e di sentirsi meglio. Era in procinto di lasciare l’ospedale ma è stato trattenuto. Si è sentito nuovamente male ed è stato sottoposto ad una nuova operazione. Il rapper è ancora ricoverato, le sue condizioni sono stabili e Chiara Ferragni è sempre al suo fianco. Dai profili social dei due vip tutto tace, almeno fino a qualche ora fa quando l’influencer ha deciso di rompere il silenzio.

Chiara ha riportato solo qualche parola. Ha voluto dimostrare d’essere grata a tutti coloro che le stanno dimostrando solidarietà e affetto per il momento difficile che sta vivendo: “Vi leggo e vi sono grata”. Questo l’unico commento riportato. Chiara non commenta neanche gli haters che non mancano neanche in questa situazione. C’è anche chi è arrivato ad augurarle la morte: parole decisamente inopportune e fuori luogo, soprattutto in questo delicato momento.

Fedez, come sta oggi

L’Ansa ha confermato che Fedez è ancora ricoverato, le sue condizioni sono stabili e in miglioramento. Il cantante ha ricevuto la visita di Leone, ma non di Vittoria ancora troppo piccola per recarsi in ospedale.

Per ora non si parla di dimissioni. Il cantante è sotto osservazione dei medici che hanno riscontrato le ulcere provocate dall’intervento chirurgico a cui era stato sottoposto nel 2022.