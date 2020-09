Fedez risponde a Giorgia Meloni: “Il problema di questa società saremmo noi?”

Fedez risponde sui social a Giorgia Meloni che li ha accusati di non essere un buon esempio per la società : le parole del rapper

Polemica social e non solo quella nata tra Fedez e Giorgia Meloni dopo che quest’ultima ha commentato in un’intervista alla Verità la posizione assunta da Chiara Ferragni in merito all’omicidio di Willy. L’onorevole di Fratelli D’Italia ha manifestato il suo dissenso nei confronti di quella cultura fascista che per l’influencer sarebbe ancora troppo radicata nella nostra società.

Sentitasi chiamata in causa la Meloni non ha esitato a configurare Fedez e la Ferragni non proprio ideali da seguire, perfetti magari per realizzare una campagna contro la diffusione della cocaina: “Mi chiedo solo come mai la Ferragni e Fedez non facciano una bella campagna contro la diffusione della cocaina tra i giovani”. Ovviamente il rapper ha risposto con compostezza all’onorevole affermando che probabilmente il male di questa società non sono lui e la moglie:

“Il problema di questa società saremmo noi? Dicono che i criminali si ispirerebbero a noi perché porteremmo avanti un modello vuoto e narcisista. Diamo per assodato che Chiara Ferragni e Fedez siano il problema di questa società. Se non esistessero Chiara Ferragni e Fedez non ci sarebbero più crimini, persone violente e il mondo sarebbe un posto fantastico. Allora domandiamoci che cosa, chi ha creato Chiara Ferragni e Fedez? Di cosa sono figli?”

Fedez:”Non faccio uso di nessuna sostanza”

Fedez ha poi chiarito d’aver ammesso d’aver fatto uso di droghe, quando ne ha parlato in un discorso più ampio era solo per condannarle e non certo per incoraggiarne la diffusione. Il rapper ha poi aggiunto che pur non ricoprendo nessun ruolo istituzionale è pronto a sottoporsi ad ogni tipo di test antidroga, ma solo se lo fanno anche senatori e parlamentari.

Un monito quello di Fedez contro chi cerca di demonizzare alcuni personaggi noti, considerati erroneamente il male di questa società: “Voi credete davvero che gli influencer siano peggio dei modelli culturali che ci venivano propinati 20 o 30 anni fa? Siamo figli vostri“.