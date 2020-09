Colleferro, 21 enne perde la vita in una rissa: ecco cosa è successo

Nella notte tra il 5 e il 6 di Settembre a Colleferro un giovane ragazzo di soli 21 anni ha perso la vita a causa di una spedizione punitiva. Willy Montiero è stato ucciso a causa dei colpi e pugni che gli hanno inferto con violenza un gruppo di ragazzi. La tragedia si è consumata a Colleferro, nei giardinetti pubblici di largo Oberdan. Purtroppo è stata inutile la folle corsa all’ospedale, il giovane ha perso la vita una volta raggiunto il presidio ospedaliero di Colleferro.

Maggiori informazioni sulla vittima e sulla dinamica dei fatti

Willy Montiero era un giovane ventunenne di origini capoverdiane, in questo periodo abitava insieme al padre a Paliano. In queste ore le forze dell’ordine sono a lavoro per ricostruire la dinamica dei fatti, non è chiaro infatti perché Willy sia stato pestato a sangue. Fino ad ora le i carabinieri hanno sottoposto a misura precautelare quattro giovani coinvolti nel pestaggio. Willy Monteiro Duarte è stato aggredito e preso a calci e pugni da un gruppo di ragazzi perché aveva cercato di proteggere un coetaneo, questa la ipotesi più accreditata.

Tra i testimoni c’è chi racconta che i picchiatori del giovane fossero persone dedite alle arti marziali. C’è anche chi ritiene che il gruppetto sia stato chiamato come rinforzo per pestare il giovane ventunenne. Purtroppo ad oggi non si sa con certezza quale sia stato il movente, si sa però che un bravissimo ragazzo ha perso la vita in un modo cruento.Il padre di uno dei testimoni descrive Willy come un ragazzo d’oro,«Willy non beveva, non fumava, non si faceva. Era un ragazzo come pochi. Gli amici lo portavano sempre con sé»

Sulla drammatica vicenda si è pronunciato prima il sindaco di Colleferro, Pierluigi Sanna. Quest’ultimo esprime il suo senso di sconcerto: «non siamo abituati a fenomeni di questo tipo, dopo questa tragedia si respira un’aria diversa nel paese». E successivamente il primo cittadino di Paliano: « Sconforto e disperazione. Questo è quello che prova in questo momento la nostra città per la perdita del nostro Willy. Uno splendido ragazzo che si è trovato nel posto sbagliato, nel momento sbagliato».

Leggi anche: Luca ristoratore fiorentino suicida per colpa del Lockdown