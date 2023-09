Femminicidio di Marisa Leo: oggi i funerali. Le dichiarazioni dell’investigatore privato

Si terranno oggi pomeriggio alle ore 16.00 i funerali della donna uccisa a fuciliate dall’ex compagno che, dopo aver compiuto il folle gesto, si è tolto la vita. Il cordoglio del paesino di Salemi, di cui la 39enne era originaria, è giunto nei giorni scorsi ai familiari della vittima attraverso le sentite parole del Sindaco e della Giunta; parole a cui è seguita la decisione di proclamare lutto cittadino per la giornata di oggi e di tenere abbassate le serrande delle attività commerciali per 10 minuti. Al dolore di Salemi si unirà anche quello della città di Marsala, la cui Amministrazione Comunale ha proclamato allo stesso modo il lutto cittadino in occasione dei funerali della vittima.

Investigatore privato: era un gran brava donna

Intanto nei giorni scorsi è emerso che Angelo Reina, l’omicida-suicida, aveva assoldato negli ultimi mesi un investigare privato per pedinare Marisa. E’ stato proprio quest’ultimo a presentarsi spontaneamente giovedì scorso alla Questura di Trapani dichiarando: “Mi aveva detto che stavano insieme. Un giorno di luglio mi contattò nella mia agenzia e mi diede l’incarico. Era una gran brava donna: una lavoratrice dedita alla sua azienda e un’eccellente madre”. L’uomo è apparso agli inquirenti affranto ed ancora incredulo per la tragedia accaduta e per come il suo ex-cliente gli potesse aver mentito: l’imprenditore 42enne aveva infatti detto all’investigatore che lui e Marisa stavano ancora insieme.

Dalla indagini della Procura e dalla ricostruzione delle ultime settimane della vita di Angelo, sembra invece che egli avesse premeditato l’omicidio con largo anticipo e che stesse solo aspettando il momento giusto per metterlo in atto.