Femminicidio: Lorena, uccisa dal fidanzato

Oggi Lorena, è l’ennesima vittima di femminicidio. La giovane ha perso la vita, per mano di chi diceva di amarla, e mentre l’Italia è sotto il coprifuoco da Coronavirus, un uomo uccide la sua fidanzata. Cosa è successo?

Lorena a Messina per studiare

Il delitto si è consumato, stamattina, a Furci Siculo in provincia di Messina. La vittima è Lorena Quaranta, originaria di Favara (Agrigento), una studentessa di medicina bella come il sole. Negli ultimi giorni, sul suo profilo aveva dimostrato tutto il suo appoggio ai medici in prima linea contro il Coronavirus. L’assassino è A.D. di Vibo Valentia anche lui studente di medicina. I due convivevano in un appartamento in un condominio nel messinese. Secondo, una prima ricostruzione i due avrebbero avuto una violenta lite, poi l’uomo ha ucciso la giovane ed ha tentato di tagliarsi le vene. Prima però, ha chiamato il 112 confessando l’omicidio, tuttavia, è stato salvato e portato al pronto soccorso. Un altro femmincio, un altro episodio di cronaca in cui a farne le spese sono sempre le donne, nonostante le norme sul Codice rosso.

Femminicidio: le prime reazioni

Le indagini della procura di Messina sono state dirette da Maurizio de Lucia. Il sindaco Matteo Francilia, commenta all’Adnkrnos così la vicenda: “E’ un dramma nel dramma- Stamattina ci siamo svegliati con la notizia di questa tragedia. Siamo sconvolti, la nostra comunità è da sempre in prima linea nel contrasto alla violenza di genere, abbiamo anche istituito un centro di ascolto. Che si macchia di simili gesti deve marire in galera.“. Il Rettore dell’Università di Messina, Salvatore Cuzzocrea esprime “profonda tristezza e dolore, a nome di tutta la comunità accademica, per quanto accaduto ed è vicino alla famiglia ed agli amici della giovane donna. Nella condizione emergenziale che stiamo vivendo, esperti di settore avevano sottolineato il rischio che la convivenza forzata potesse acuire i conflitti familiari” . Intanto, una giovane donna ha perso la vita e non potrà mai coronare il suo sogno di diventare medico.