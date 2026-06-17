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Star Trek: Strange New Worlds giovedì 23 luglio su Paramount+ arriva la quarta stagione

PARAMOUNT+, IL TRAILER UFFICIALE DELLA QUARTA STAGIONE DI "STAR TREK: STRANGE NEW WORLDS" È DISPONIBILE DA ORA. LA QUARTA STAGIONE DEBUTTA IL 23 LUGLIO
Enrico Ruocco 17 Giu 2026
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 Paramount+ ha diffuso oggi il trailer ufficiale e la key art dell’attesissima quarta stagione di STAR TREK: STRANGE NEW WORLDS. La nuova stagione in 10 episodi debutterà in anteprima mondiale giovedì 23 luglio su Paramount+. I nuovi episodi saranno disponibili ogni giovedì fino al 24 settembre.

Nella quarta stagione della serie originale Paramount+, l’equipaggio della U.S.S. Enterprise – guidato dal capitano Christopher Pike – intraprende una serie di avventure emozionanti e ricche di suspense tra le stelle. Nel loro viaggio verso mondi nuovi e sconosciuti, affronteranno demoni interiori e minacce esterne, tra nuovi incontri, ritorni inaspettati e scontri con terrificanti alieni. In tutto questo, continueranno a lottare per abbracciare un futuro luminoso e pieno di speranza.

La quarta stagione vede protagonisti

Anson Mount, Rebecca Romijn, Ethan Peck, Jess Bush, Christina Chong, Celia Rose Gooding, Melissa Navia, Babs Olusanmokun e Martin Quinn, oltre alle guest star Carol Kane e Paul Wesley. La serie è prodotta da CBS Studios, Secret Hideout e Roddenberry Entertainment.

Akiva Goldsman e Henry Alonso Myers ricoprono il ruolo di co-showrunner. Alex Kurtzman, Akiva Goldsman, Henry Alonso Myers, Aaron Baiers, Dana Horgan, Alan McElroy, Robbie Thompson, Frank Siracusa, John Weber, Chris Fisher, Anson Mount, Rod Roddenberry e Trevor Roth sono i produttori esecutivi della quarta stagione.

Tutte e tre le stagioni di STAR TREK: STRANGE NEW WORLDS sono disponibili in streaming su Paramount+.

Enrico Ruocco

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