Fibra infostrada: attivazione, copertura e verifica linea se è attiva

Se siete alla ricerca dell’offerta più conveniente per navigare in internet allora non potete non prendere in considerazione le nuove offerte Fibra Infostrada. Di recente Wind si è congiunta con un altro colosso (Tre) per poter offrire a più persone possibili i propri servizi.

Uno dei punti forti di Wind è proprio la sua pubblicità, chiara, precisa e trasparente volta ad evitare qualsivoglia forma di “inganno” ai danni dei consumatori poco attenti. Da molti anni ormai infatti tanti consumatori cascano nel tranello delle pubblicità iperboliche o poco chiare. Wind cerca da sempre di evitare forme di comunicazione del genere.

Infostrada nasce nell’ormai lontano 1996 da un’idea di Olivelli Telemedia e Bell Atlantic. Lo scopo di sottofondo era quello di creare un concorrente capace di infrangere la situazione di monopolio assoluto targato Telecom Italia. Nel periodo in questione infatti non c’era nessuno sul mercato che avrebbe potuto competere con i servizi offerti dal colosso Telecom Italia. Non è un mistero che il monopolio è il nemico assoluto della concorrenza e dei consumatori. Forse se oggi il mondo dei servizi di rete è in una situazione di mercato aperto è proprio grazie all’iniziativa di Wind.

Come verificare se la linea Infostrada è attiva

Per capire se la linea Infostrada è attiva è davvero molto semplice. Se avete stipulato un contratto con la compagnia in questione e volete capire a che punto sia lo stato di lavorazione della richiesta basta andare sul sito internet ufficiale di Infostrada. Di solito è un operatore che comunica l’avvenuta attivazione della linea internet, che verrà in genere attivata in circa 20/25 giorni.

Oppure potete controllare direttamente online se la vostra linea è stata attivata. Una volta giunti sulla sezione dedicata infostrada attivazione linea è necessario compilare le voci obbligatorie come “numero telefonico”, “codice fiscale”, “codice cliente” inserire una spunta al controllo “Non sono un robot” e cliccare su “Verifica”.

La verifica attivazione della linea si verifica per un nuovo numero o per un numero con passaggio da altro operatore. Inoltre riceverete un sms da Wind Infostrada, sul numero indicato durante la registrazione. Potete anche fare il login accedendo con le vostre credenziali username e password, ricevute dopo la sottoscrizione. Una volta effettuato il login andate sulla sezione Tracking Linea Fissa per verificare se la vostra linea è attiva.

Come controllare la copertura Infostrada

Normalmente prima di stipulare un qualsivoglia tipo di contratto con un qualsiasi operatore è fondamentale comprendere se vi sia o no la disponibilità del servizio presso il nostro indirizzo. Sottoscrivere una qualche offerta non implica che il servizio sia disponibile a casa nostra.

Proprio per evitare spiacevoli equivoci è fondamentale fare una ricerca in tal senso. Nel caso di Infostrada, essa permette di fare tale operazione direttamente da casa vostra in tutta comodità, basta digitare la pagina principale di Infostrada in Internet, selezionare la voce “privati” e successivamente selezionare la voce “internet a casa”.

Qui il sito mostrerà tutte le offerte attualmente messe a disposizione da Wind.

Ovviamente sarà onere del cliente scegliere l’offerta più confacente alle proprie pretese, una volta selezionata l’offerta è necessario cliccare il tasto “scopri”. Immediatamente il sito vi indirizzerà ad una pagina nella quale vengono richieste alcune informazioni e alcuni dati sensibili.

Ovviamente per verificare la disponibilità del servizio è necessario indicare il comune di residenza, indirizzo, il numero civico. Una volta inserite le informazioni richieste basta cliccare il tasto “verifica disponibilità” e il gioco è fatto!

Solitamente le seguenti operazioni vengono effettuate direttamente dagli operatori telefonici per garantire una maggiore efficienza e per alleggerire il lavoro del cliente.

Assistenza per disservizi Infostrada

Se riscontri disservizi Infostrada come ad esempio problemi con la connessione internet casa o la linea telefonica, problemi con il modem Infostrada o disservizi legati alla fatturazione e alla bolletta telefonica, potrai consultare sull’assistenza del servizio di Customer Care Infostrada. Oltre al numero verde potrai utilizzare anche la pagina Facebook Ufficiale della compagnia telefonica Infostrada. Utile anche controllare la velocità della linea fibra attraverso lo Speed test fibra.

Numero verde Wind e Assistenza Clienti Infostrada

Contatti Infostrada by Wind – Privati

Numero Verde : 155

Contatti Infostrada by Wind – Business

Numero Verde : 1928

Contatti pec

PEC : servizioclienti155@pec.windtre.it

Perché scegliere le offerte fibra wind Infostrada

Oggigiorno è davvero difficile scegliere di quale operatore fidarsi. A rendere più complessa la decisione, sono le migliaia di offerte che ogni giorno vengono pubblicizzate su tutti i mezzi di comunicazione. Basta accendere la televisione per vedere qualche offerta internet di un qualche operatore telefonico. Per non parlare poi della fastidiosissima pubblicità aggressiva posta in essere tramite i Call center.

A chi non è mai capitato di essere disturbato, magari durante il pranzo o durante un riposo, da un operatore Call center ostinato a spiegare tutte le offerte della compagnia pubblicizzata. Normalmente Infostrada evita approcci del genere altamente pregiudizievoli per i consumatori, specialmente per coloro che si fidano delle parole tecniche di chi ha intenzione di fargli sottoscrivere a tutti i costi un contratto.

Le strategie in questione vengono utilizzate soprattuto dalle compagnie neofite che cercano di accaparrarsi a tutti i costi una fetta di mercato per aumentare i profitti.

Un motivo per il quale scegliere Infostrada è sicuramente la convenienza. Infostrada infatti da pochissimo tempo si è fusa con la Tre proprio per riuscire ad offrire al mercato servizi più convenienti. La Tre è rinomata per le sue offerte internet, molte volte infatti è difficile per i concorrenti riuscire ad offrire la medesima prestazione ad un prezzo più basso. Purtroppo però la Tre era ed è molto competitiva sul mercato degli smartphone, nel mondo della rete fissa invece non era altrettanto competitiva.

Tempo fa aveva provato a portare la sua connessione rete nelle case dei propri clienti attraverso il Cube, tale tecnologia però non è paragonabile con la fibra offerta dai rivali. Consapevole delle potenzialità della Tre, Infostrada ha deciso di allearsi con essa per battere definitivamente la concorrenza.

Le nuove offerte Infostrada infatti, confrontate con le offerte di altri operatori, risultano essere molto convenienti. Anche la velocità della connessione sembra essere molto prestante, tale aspetto non va sottovalutato, non serve a nulla avere una connessione illimitata se si naviga lentamente. È possibile dunque affermare che con tale scelta, Infostrada è riuscita a trovare il giusto equilibrio tra convenienza e qualità del servizio.

Come attivare la fibra di Infostrada

Per attivare la super WiFi di Wind è davvero molto semplice, basta ricercare in internet la pagina ufficiale di Infostrada e selezionare l’apposita voce. Il sito immediatamente vi chiederà alcune informazioni per verificare se il servizio richiesto sia disponibile in quella determinata zona. Se l’esito dovesse essere positivo allora sarà possibile contattare un operatore per sottoscrivere il contratto. L’operatore di solito cerca di capire le esigenze del cliente per riuscire ad offrire il pacchetto più conveniente per l’esigenza dei singoli consumatori. Ad esempio, se si ha una famiglia numerosa ed internet illimitato a casa non basta, è possibile optare per l’apposito pacchetto previsto per la famiglia.

Attualmente sul sito ufficiale della Wind è previsto che chi sottoscrive un contratto entro domani avrà in regalo uno splendido assistente vocale Amazon Eco. Tale regalo è previsto però solo per chi ha intenzione di sottoscrivere il contratto online e non tramite telefonata o nel negozio fisico. Per quanto riguarda i costi dei singoli pacchetti, Infostrada in questo periodo offre: Fibra FTTC 100 Mega a 24,95€ al mese (per sempre), Fibra FTTH 1 Giga a soli 29,95€ al mese per sempre. Se nella zona dove si vuole attivare una connessione Infostrada non dovesse essere presente il servizio Fibra, no problem, Infostrada ha previsto un ulteriore pacchetto: ADSL 20 Mega a 24,95€ al mese. È palese che la Infostrada sta cercando a tutti i costi di offrire ai consumatori offerte più che ragionevoli ad un prezzo molto basso.

Fibra 1000

Una delle offerte attualmente più convenienti di Infostrada è Fibra 1000. Essa comprende una connessione illimitata con una velocità che varia da 100 Mega fino a 1 gigabit, con essa sono comprese anche le telefonate verso fissi e mobili non solo nazionali ma anche verso i numeri fissi europei e Americani.

Nell’offerta Infostrada include anche una sim con 100 Gb di internet che vi permetterà di connettervi anche quando non si è a casa.Per riuscire ad ottenere tale velocità di connessione è ovviamente necessario istallare il modem che la stessa Infostrada invierà a casa dopo la sottoscrizione dell’offerta.

Con esso è prevista anche una sorta di garanzia che implica un’assistenza gratuita in caso di rotture improvvise o malfunzionamenti.

Disdetta Infostrada: come disattivare un’offerta?

Se hai attivato un’offerta Wind, ma ci hai ripensato, puoi richiedere il recesso gratuito Infostrada entro 14 giorni dalla sottoscrizione del contratto telefonico. Trascorsi i 14 giorni potrai fare sempre richiesta di recesso ma sarà necessario pagare i costi di disdetta Infostrada, variabili a seconda del piano tariffario della linea che avevi sottoscritto.