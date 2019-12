Filippa Lagerbäck: “E’ difficile capire quanto una persona soffra…”

Filippa Lagerback nella veste di ospite a Che tempo che fa insieme al marito Daniele Bossari ha spiegato quanto è difficile e complicato il ruolo di chi vive e prova ad aiutare qualcuno ammalato di depressione, uno status non facile d’affrontare da cui è molto complicato uscire. Daniele Bossari ha voluto raccontare la sua storia in un libro La faccia nascosta della luce dove riesce a rivelare cosa ha provato nel periodo che precede la sua esperienza al Grande Fratello Vip, uno periodo molto brutto dove non riusciva a reagire a nessuna emozione, pur cercando di lavorare e vivere il suo non era uno stato normale.

Oggi Daniele è cosciente che la depressione riguarda moltissime persone per questo ha voluto scrivere questa sorta d’autobiografia. Filippa ha poi riconosciuto di non essere stata abbastanza vicino a Daniele, si sente in colpa di non aver capito di cosa avesse bisogno e le indirizzava la sua chiave per trovare la felicità, chiave che per il marito non era abbastanza poi ha capito che ognuno ha un suo modo di stare bene.

Filippa Lagerback: “Raccontare il disagio è un atto coraggioso”

Filippa Lagerback ha poi rivelato che la scelta di Daniele Bossari di raccontare la sua esperienza deve essere considerata un atto coraggioso, ma soprattutto è un gesto che ha dato conforto ha tante persone che si sono ritrovato nella sua storia:” Sono arrivati tantissimi messaggi dopo che lui ha iniziato a raccontarsi, sono persone che ci chiedono aiuto e che ci chiedono come si fa a superare le difficoltà” e aggiunge: “Se le rivelazioni di Daniele possono essere d’aiuto alle persone che stanno vivendo una situazione analoga a quella che lui ha vissuto ha fatto benissimo.”