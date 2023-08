Filippa Lagerbäck: “Fazio e Littizzetto nessun rapporto fuori dal programma”

Filippa Lagerbäck ha debuttato nel mondo della tv grazie alla pubblicità. Per un periodo è stata la testimonial di una nota birra italiana e queste le ha aperto le porte dello spettacolo. Ha poi conosciuto suo marito Daniele Bossari, da cui ha avuto la figlia Stella. Oggi la coppia è affiatata e felice anche se nel corso degli anni ha vissuto momenti di crisi e distacco.

Il volto di Che tempo che fa si è raccontata a Il Corriere della sera a cui ha rivelato alcuni aspetti inediti del suo privato. La conduttrice ha lavorato prima come modella, poi ha fatto un programma insieme a Fiorello, Superboll, ma non ebbe fortuna: “Rosario decise per la diretta, ma non andò come pensavo. Per lui è stato un periodo un po’ sfortunato, poi ha trovato la strada giusta. È un grande e lo adoro”.

- Advertisement -

L’immagine di Filippa è legata al noto programma di Fabio Fazio, che da quest’anno traslocherà su Nove. Il conduttore e tutta l’intera squadra di Che tempo che fa ha lasciato Rai 3 e la Lagerback ha colto il cambiamento come un’opportunità: “Prendo questa situazione come un’opportunità: sono contenta di intraprendere una strada nuova con l’altra mia famiglia, quella televisiva di Fabio e Luciana“. La conduttrice ha poi rivelato di non aver nessun rapporto con la Littizzetto e Fazio al di fuori del programma.

Filippa Lagerback: “Non ci vediamo molto fuori la trasmissione“

“Il programma dura da 20 anni, io sono coinvolta da 18: sono… maggiorenne. Noi tre, poi, ci sosteniamo a vicenda: non ci vediamo molto al di fuori della trasmissione, ma forse è il segreto per cui è tanto che stiamo assieme”. Ha dichiarato l’ex modella che è sempre apparsa cortese e non necessariamente alla ricerca della telecamere.

- Advertisement -

La moglie di Daniele Bossari non sgomita per essere una prima donna e non si aspetta incarichi diversi: “Mi vedrei come conduttrice? Non tutti sognano quel palco e io non voglio essere a tutti i costi una primadonna”. E ancora: “Io, comunque, rifuggo dai confronti: non sgomito, voglio essere quella che posso essere”.