Filippa Lagerback: “Sono ottimista ma il cancro fa paura”

Da più di 20 anni Filippa Lagerback affianca Fabio Fazio alla conduzione di Che tempo che fa, programma di successo della Rai. I rumors attuali parlano di un possibile addio del conduttore dalla rete di stato, addio che secondo la conduttrice potrebbe indurre al trasferimento di tutto lo staff del programma: “Di questo si chieda conto a Fabio. Quello che posso dire, però, è che la nostra è una collaborazione-amicizia consolidata da quasi un ventennio. E al di là del canale televisivo”.

Queste le parole di Filippa al Corriere della Sera che ha accolto anche le confidenze della conduttrice in merito alla malattia del marito Daniele Bossari. La Lagerback è testimonial della Fondazione Veronesi che si occupa della ricerca contro il cancro. Filippa conosce la patologia da vicino visto che l’ex gieffino recentemente è stato male. Il volto femminile di Che Tempo che Fa ha ammesso d’essere un’ottimista di natura, non ha mai immaginato una vita senza il marito anche se il cancro può fare paura:

“Come abbiamo affrontato il tutto? Tenendoci per mano. Quando la tempesta incalza, si lotta meglio in due. Perché l’amore da forza e la forza, insieme all’ottimismo, sono parte della cura. E in questo me la cavo abbastanza”. Ha poi rivelato i consigli dei medici: “Voi pensate a star bene che al resto pensiamo noi” ci hanno detto dall’ospedale. Sinceramente sono un’ottimista cronica e anche durante la fase più acuta della malattia, non ho mai pensato al peggio. Ho fatto ciò che era giusto. Mi sono, anzi ci siamo, affidati alla scienza e abbiamo fatto quello che suggerivano i medici. Poi: certo, il cancro fa paura…”

Filippa Lagerback: “Non dovremo vergognarci della malattia”

Filippa ha ammesso che oggi Daniele sta meglio, ma è in uno stato di stasi: “Bene, è in fase di follow up ma, si sa, prima che un paziente oncologico senta pronunciare la frase “guarito definitivamente” passano anni”. La conduttrice ha poi consigliato a tutti di non vergognarsi mai della malattia e accogliere ogni aiuto possibile:

“Vogliamo essere sostenuti dagli amici e dai parenti quando siamo in crisi? Allora non dobbiamo vergognarci di una cosa tanto devastante come la malattia. Parliamone, e diamo modo a chi ci vuol bene di starci vicino”.