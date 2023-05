Filippo Bisciglia confessa: “Ecco perchè non sono ancora papà”

Prossimo a tornare alla conduzione di Temptation Island dopo un anno di pausa, Filippo Bisciglia si è raccontato nel salotto di Verissimo. L’ex gieffino è legato ormai da tantissimi anni a Pamela Camassa, attualmente naufraga su L’Isola dei Famosi 2023. Da 15 anni insieme i due non hanno ancora avuto figli, per questo la domanda se e quando arriveranno è per il conduttore difficile da evitare.

Filippo ha spiegato che gli piacerebbe diventare papà, ma ad oggi la cicogna non è ancora arrivata: “Se mi piacerebbe diventare papà? Ho sempre desiderato questa cosa, il problema che mi sto ponendo è: ma non sono troppo grande adesso? Ho 45 anni. Mi faccio tutti i conti…se lo faccio a 47, quando lui avrà 13 anni, io ne avrò 60… Ci sta, però avrei voluto farlo prima. Adesso avrei voluto avere un figlio di 10 anni. Vedremo…”.

ll conduttore ha poi parlato della fidanzata commuovendosi. Sente tantissimo la mancanza di Pamela, soprattutto nella quotidianità. Bisciglia la definisce una ragazza, semplice, spontanea e generosa: “Pamela mi manca tantissimo ora che è all’Isola dei Famosi. Lei è una ragazza bellissima e semplicissima. La prima volta che l’ho vista ho detto: ‘Questa è finta’. Aveva 23 anni appena compiuti. Se è bella adesso, immaginate prima. Mi ha colpito la sua semplicità, è troppo dolce.

Filippo Bisciglia: “Una crisi con Pamela?“

L’ex gieffino ha debuttato in tv molto giovane. Grazie al reality di Cinecittà è entrato nel mondo dello spettacolo, ma non si aspettava alcuni sviluppi. Parlando della sua fidanzata Filippo non nega che in 15 anni ci sono state anche delle crisi, ma fa parte della routine di coppia: “Se abbiamo mai avuto una crisi? In quindici anni succede di tutto, però oggi sono qui a raccontarlo, quindi alla fine è andato tutto bene”.

Il giovane conduttore di Temptation Island ha poi parlato della sua famiglia e delle condizioni di salute del padre a cui recentemente hanno amputato una gamba: “Sta bene, è forte. Papà è forte, papà ride sempre. Gli hanno amputato una gamba. Lui è della vecchia generazione. Quando gli chiedi come sta, ti dice sempre che sta bene.“