Isola dei famosi 2023, chi è Pamela Camassa: biografia, età, fidanzato, curiosità

Pamela Camassa è tra i naufraghi scelti per partecipare all‘Isola dei Famosi 2023, considerata una dei personaggi favoriti a vivacizzare la nuova edizione del reality. Pamela 39 anni di Prato, ha partecipato ad alcuni programmi dove si è fatta notare per il suo talento e palese bellezza. Sin da piccola ha dimostrato una passione per la moda, e a 16 anni è stata scritturata per un ruolo in un film.

Ha studiato Ragioneria e dopo il diploma ha lavorato in un’agenzia di viaggi. Pamela ha avuto un’infanzia serena: è legata sia ai genitori che alla sorella Manola. Ama lo sport, in particolare il calcio è infatti tifosa della Fiorentina. Da 10 anni è fidanzata con Filippo Bisciglia, ex concorrente del GF e conduttore storico di Temptation Island. I due si amano molto ma non hanno ancora figli. Pamela è anche molto attiva su Instagram, ha un seguito rilevante, e spesso condivide momenti di vita privata.

- Advertisement -

Chi è Pamela Camassa

Nome: Pamela Camassa

Segno zodiacale: Toro

Età: 39 anni

Data di nascita: 22 aprile 1984

Luogo di nascita: Prato

Professione: Modella e Showgirl

Altezza: 178 cm

Peso: 57 kg

Tatuaggi: Pamela ama i tatuaggi e ne ha diversi: il nome del suo compagno Filippo scritto in Arabo, il nome della sorella Manola scritto sempre in Arabo, hello kitty, la chiave del sol, un cuore con la scritta “Honey” (dolcezza) mentre sul polso destro ha scritto “C’era una volta”.

Profilo Instagram Ufficiale: @pamelacamassareal

Lavoro e Carriera

Pamela Camassa ha debuttato nel mondo del cinema a soli 16 anni, poi la sua carriera ha avuto una svolta. Appena maggiorenne ha partecipato a Miss Mondo ed è arrivata in finale. Poco prima della fine della competizione ha scelto d’abbandonare la gara per protestare contro la condizione delle donne in Nigeria, paese che ospitava il concorso. Poi nel 2005 prende parte a Miss Italia e conquista il terzo posto.

Nel 2006 debutta in televisione ai I Raccomandati ed è concorrente a Ballando Con le Stelle. In seguito, nel 2008, conduce insieme a Carlo Conti I migliori anni, poi partecipa al reality La Talpa che abbandona perchè sente la mancanza del fidanzato. Recentemente è tornata anche sul set, ha recitato nel film di Carlo Vanzina Un Estate al Mare. Concorrente apprezzata di Tale e quale show nel 2013, e dopo varie esperienze tv anche come coach, nel 2019 ha partecipato ad Amici Celebrities.

Curiosità