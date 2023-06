Filippo Bisciglia dissapori con Pamela: “Ci sono passato anche io”

Leader incontrastato della prima serata del Lunedì sera Filippo Bisciglia è tornato alla guida di Temptation Island che al suo debutto ha fatto il record degli ascolti. Lo scorso anno il format è stato sospeso, ma ora è tornato alla grande: il pubblico ha accolto le varie storie dei fidanzati in modo attento. Intervistato dal magazine Chi Filippo ha parlato di come si pone con le coppie che hanno accettato di mettersi in gioco e anche del suo rapporto con Pamela Camassa.

Quest’ultima è reduce dall’esperienza vincente in Honduras. La showgirl è arrivata in finale e anche se non ha vinto ha riscontrato il favore del pubblico. Il conduttore ha rivelato che il dissidio più grande nel rapporto con la Camassa è legato soprattutto alla decisione d’avere un figlio, problema che ha una coppia presente nel reality dei sentimenti: “Già, ci sono passato pure io con Pami, negli anni ci siamo detti: ‘Proviamo’, ‘No aspettiamo’, poi ancora ‘Proviamo’, alla fine passa il tempo…

- Advertisement -

Oggi dico che forse avremmo dovuto farlo prima. Io oggi mi sarei immaginato con un ragazzino di dieci anni con cui giocare”. Filippo è convinto che Pamela meritava di vincere l’Isola dei famosi solo per aver superato tutte le prove fisiche: “Per me questa è un po’ un’occasione persa, lei è stata un bell’esempio, un buon modo per dire che le donne se la giocano benissimo su tutti i campi. Per me ha vinto lei, lei è buona, è umile, è proprio carina”.

Filippo Bisciglia: “Lontano da Pamela non ho avuto tentazioni”

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa sono una coppia da tantissimi anni. Il loro amore è solido e affiatato anche se hanno avuto il loro momenti no. Il conduttore di Temptation Island conferma che durante il soggiorno della showgirl in Honduras non ha avuto nessuna tentazione, ha trascorso le serate a guardare la fidanzata in tv:

- Advertisement -

“Nessuna tentazione: zero spaccato. Paradossalmente se lei è a casa, io esco e lei magari esce con i suoi amici. Se lei è via, invece, io sto a casa, guardo le serie tv, ho guardato l’Isola versione extended. Fine”.