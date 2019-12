Film 2019, la classifica aggiornata con i maggiori incassi

Il 2019 è quasi giunto al termine, ed è tempo di bilanci e classifiche. Le statistiche non risparmiamo il settore cinematografico e tra conferme e sorprese ecco la lista del Film 2019 che hanno fatto registrare al botteghino il maggiori incassi superando il miliardo di dollari.

1. Avengers: Endgame € 2.529.942.775,14 Regia di Anthony e Joe Russo

Non necessita di presentazioni il quarto capitolo della saga dedicata ai supereroi più potenti del globo, seguito di Avengers Infinity War. La squadra che dovrà sconfiggere il cattivo Thanos è composta da: Iron-Man (Robert Downey Jr.), Captain America (Chris Evans), Thor (Chris Hemsworth), Vedova Nera (Scarlett Johansson), Occhio di Falco (Jeremy Renner), Hulk (Mark Ruffalo) Rocket Raccoon, (procione, membro dei Guardiani della Galassia. Nebula (Karen Gillan), War Machine (Don Cheadle), Captain Marvel (Brie Larson) e Ant-Man (Paul Rudd).

Tony Stark : Signorina Potts, se trovi questa registrazione non rattristarti: la fine è parte del viaggio. Essere alla deriva nello spazio senza alcuna possibilità di salvezza è più divertente di quanto sembri. Cibo e acqua sono finiti quattro giorni fa. L’ossigeno finirà domattina. Eppure quando mi addormenterò tu sarai nei miei sogni. Sempre tu.

2. Il re leone € 1.497.739.834,30 Regia di Jon Favreau

Il film narra la storia di Simba, un piccolo leone figlio del Re Mufasa e di sua moglie Sarabi nonché nipote del malvagio Scar che ambisce a regnare al posto del fratello Mufasa. Il cucciolo Simba farà di tutto per evitare che lo zio possa un giorno diventare il Re della giungla. A sostenerlo nella sua impresa ci sono i due simpatici amici Timon e Pumbaa.

Mufasa: Simba, lascia che ti dica una cosa che mio padre disse a me. Guarda le stelle. I grandi Re del passato ci guardano da quelle stelle.

3. Spider-Man: Far from Home € 1.023.558.681,17 Regia di Jon Watts

Il seguito di Spider-Man: Homecoming del 2017 è ambientato in Italia (nello specifico a Venezia), Repubblica Ceca, Olanda, Germania e Gran Bretagna e narra le avventure di Peter Parker che dovrà fermare il malvagio Mysterio, intenzionato a mettere a ferro e fuoco l’intero continente.

Peter Parker: Be’, io… io preferisco stare con i piedi per terra per un po’, sarò l’amichevole Spider-Man di quartiere. Qualcuno deve badare alla gente comune!

4. Captain Marvel € 1.020.255.231,98 Regia di Anna Boden, Ryan Fleck

Ambientato negli anni 90, narra le gesta della supereroina Carol, la quale dopo un periodo di addestramento nella Starforce, fa il suo ritorno sulla terra ed in compagnia di Nick Fury (Samuel L. Jackson), agente dello S.H.I.E.L.D, lottano contro i famigerati Skrull, difficili da sconfiggere per via delle loro abilità di mutaforma.

Tu sei Carol Danvers. Sei la donna dentro quella scatola nera, che rischia la vita per fare la cosa giusta. La mia migliore amica, che mi ha sostenuto come madre e come pilota quando nessuno lo faceva. Sei intelligente e spiritosa ed anche una vera spina nel fianco. Ed eri la persona più potente che conoscessi molto prima che sparassi fuoco dai pugni.

5. Toy Story 4 € 970.629.190,08 Regia di Josh Cooley

Nel film d’azione della Disney Pixar degli innocui giocattoli prendono vita e danno inizio a delle avventure esilaranti. Tutto ciò si ripete anche nel quarto capitolo, dove il piccolo Andy (protagonista del primo Toy Story) è ormai cresciuto e si appresta ad andare al college. I giocattoli non sono ormai la sua priorità ma il ricordo della sua infanzia è così forte che non riesce a privarsene così decide di regalarli alla sua sorellina Bonnie. Al gruppo si unirà una simpatica forchettina creata proprio da Bonnie che le darà il nome di Forky.

Forky : Mi usano per la zuppa, l’insalata, magari con il chili, ma non sono un giocattolo! Sono spazzatura! Libertà!

6. Aladdin € 950.101.879,84 Regia di Guy Ritchie

Aladdin è un giovane ragazzo di agrab, che dopo essere entrato nella caverna delle meraviglie, su consiglio del sultano Jafra e del suo galoppino Iago, trova una lampada magica e gli viene così concesso di esprimere tre desideri. Chiede, pertanto, di essere trasformato in un principe per conquistare la bellissima principessa Jasmine, contesa proprio al malvagio Jafar, ma la stessa non è disposta a sposarsi con un nobile. Aladdin quindi si troverà costretto a fare i conti proprio con le sue menzogne.

Iago : Hai una grande opportunità: io posso renderti ricco, tanto da far colpo su una principessa!

Aladdin Che dovrei fare?

Iago: Entra nella Caverna delle Meraviglie e portami la lampada!

7. Joker € 950.018.389,40 Regia di Todd Phillips

Una storia biografica per un personaggio dei fumetti diversa dal solito e definirla folle è qualcosa di riduttivo per il Joker interpretato dall’istrionico Joaquin Phoenix. Arthur Fleck è un attore comico fallito, ignorato e deriso dalla società che vaga per le strade di Gotham City ed accudisce la sua anziana madre. Il percorso “artistico” e umano di Arthur si caratterizza per una progressiva ed inesorabile discesa negli abissi della follia. Da comico a criminale, per colpa di una società che anziché comprendere il disagio della persona ed offrire aiuto ha contribuito al suo totale declìnio.