Fincantieri offerte di lavoro: processo di selezione e posizioni aperte

Fincantieri, uno dei principali complessi cantieristici navali del mondo, ha aperto diverse posizioni lavorative e opportunità di stage. Fondata a Roma nel 1959 come Società Finanziaria Cantieri Navali – Fincantieri Società per Azioni, l’azienda è cresciuta fino a diventare leader nel settore crocieristico, nella costruzione di grandi traghetti e nella produzione militare. Con sede principale a Trieste, Fincantieri opera su 4 continenti con 18 cantieri. È quotata alla Borsa Italiana, con CdP Industria come principale azionista. L’azienda offre impieghi a oltre 20.000 dipendenti, compresi professionisti e laureati in settori come Ingegneria Civile, Elettrica, Meccanica, Gestionale, Ingegneria Navale e Architettura.

Fincantieri offerte di lavoro attive

Fincantieri, come rinomata azienda con cantieri navali internazionali, cerca professionisti esperti in vari settori, ma offre anche opportunità a giovani diplomati e laureati in cerca di esperienze lavorative iniziali. La società propone programmi di stage mirati a laureati in ingegneria civile, elettrica, meccanica, gestionale, navale e architettura. Inoltre, Fincantieri è alla ricerca di tecnici specializzati in officina, progettisti, meccanici, esperti di elettronica e impiantistica. In aggiunta, ci sono prospettive di carriera nelle aree amministrative, finanziarie, degli acquisti e dell’informatica.

Professionisti e stage

La ricerca attiva di nuovi assunti è in varie regioni italiane, tra cui Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Veneto, Marche e Lazio. Le posizioni aperte includono Addetti Ufficio Payroll, Addetti alla Progettazione, Supervisori di Produzione, Tecnici Meccanici, Progettisti Firmware, Specialisti in Finanza Aziendale, Direttori dei Lavori, e molti altri.

Inoltre, l’azienda offre opportunità di stage in settori come lo Sviluppo Aziendale, l’Analisi Finanziaria, l’Acquisto Strategico, la Progettazione, la Sicurezza, e molto altro. Queste posizioni di stage sono disponibili in diverse sedi aziendali.

Per candidarsi, è possibile inviare il curriculum tramite la pagina “Lavora con Noi” sul sito web di Fincantieri.

Processo di selezione e candidatura

Nell’ambito delle risorse umane di Fincantieri, si seguono i lavoratori assunti o in fase di stage attraverso percorsi di talent management e la creazione di piani di carriera. Questo processo formativo è noto come Corporate University ed è realizzato in collaborazione con prestigiose business school italiane.

Nella pagina lavora con noi, le posizioni aperte sono suddivise in tre categorie: entry level, rivolte a neo-diplomati o neo-laureati; professional, per coloro che hanno competenze specifiche già acquisite da offrire al mercato del lavoro; candidatura spontanea, che permette di creare una pagina personale e aspirare al programma di Talent Acquisition.

Il processo di selezione comprende sei fasi: raccolta dei CV, screening, intervista telefonica, colloqui, test attitudinali e offerta di lavoro.