FinecoBank lavora con noi: le posizioni aperte e come candidarsi

Ecco come candidarsi per le posizioni aperte in FinecoBank

FinecoBank, nota banca del Gruppo UniCredit, è in continua espansione ed è in cerca di nuovi lavoratori, sia neolaureati che persone con fiducia nel settore finanziario e bancario.

FinecoBank è un istituto di credito diretto dal Gruppo UniCredit nato nel 1999. Da allora Fineco è diventata una delle banche più affidabili del nostro sistema bancario con oltre 1.200.000 clienti. Inoltre è una delle più efficienti reti di consulenza presente in Italia. Fineco è inoltre una delle banche più solide con un patrimonio totale clienti di 74,1 miliardi di Euro, di cui 26 collocati nel segmento degli istituti privati, il Private Banking.

Prova della sua affidabilità sono gli innumerevoli premi di cui è stata insignita. É leader indiscussa in Italia, anche nel settore del trading online, con una quota del 24,75% nella classifica “Equity”. É quotata alla Borsa di Milano dal 2 luglio 2014, presente nell’indice FTSE MIB.

Le opportunità che offre FinecoBank lavora con noi

Sono due i modi per lavorare in Fineco, come consulente, o come dipendente in una delle tanti sedi del gruppo.

Per quanto concerne la prima opportunità, è possibile entrare a far parte del team “Consulenti Fineco” come Junior seguendo l’apposito Programma Giovani redatto per i giovani consulenti con meno di 24 mesi di esperienza lavorativa e in procinto dell’esame di iscrizione all’albo. È innanzitutto necessario creare un apposito portafoglio clienti da Fineco con l’unico obbiettivo di diventare presto un Personal Financial Advisor in 2 anni di rapporto. Tale strada ovviamente è rivolta ai giovani desiderosi di approcciarsi al difficile mondo del lavoro.

È possibile inoltre entrare a far parte del team Consulenti Senior, questa opportunità si rivolge a soggetti che hanno già avuto un’esperienza duratura nel mondo del lavoro e che vogliono rimettersi in gioco rientrando nell’ambiente lavorativo.

L’altra opportunità è quella di lavorare come dipendente. Esistono svariate posizioni aperte nelle sedi centrali di Fineco, vediamo quali:

Compliance : Compliance Specialist Milano

: Compliance Specialist Milano Operation : Back Office Contratti Reggio Emilia

: Back Office Contratti Reggio Emilia Internal Audit : Audit Specialist – Processes Milano, Audit Specialist – PFA Milano

: Audit Specialist – Processes Milano, Audit Specialist – PFA Milano Technology : Technology Project Manager Milano, Sistemista IT junior Supporto Help Desk Milano, Senior API Developer Milano, CyberSecurity Project Manager Milano, Senior API Developer Milano, IT – Operatore Turnista System Milano, Technology Project Manager Milano, IT – Operatore Turnista System Milano.

: Technology Project Manager Milano, Sistemista IT junior Supporto Help Desk Milano, Senior API Developer Milano, CyberSecurity Project Manager Milano, Senior API Developer Milano, IT – Operatore Turnista System Milano, Technology Project Manager Milano, IT – Operatore Turnista System Milano. Network : Referente Territoriale – Rete PFA Milano

: Referente Territoriale – Rete PFA Milano CRO: Modelling and Economic Capital Specialist Milano, Specialista in Vigilanza Consolidata Milano, Regulatory Risk Specialist Milano.

Modelling and Economic Capital Specialist Milano, Specialista in Vigilanza Consolidata Milano, Regulatory Risk Specialist Milano. CRM: Customer Care Specialist Milano

Come candidarsi per lavorare in Fineco?

Entrare nell’organico della banca Fineco significa innanzitutto entrar a far parte di un mondo dinamico ed innovativo. Essere un lavoratore dell’ istituto di credito, offre garanzie e stabilità che altri lavori non riescono a concedere, specialmente in questo contesto storico dove, a causa di una forte crisi ancora presente nel tessuto economico e sociale, è sempre più raro trovare un lavoro stabile e remunerativo.

FinecoBank lavora con noi: come inoltrare la domanda

Per chi ha intenzione di intraprendere questo percorso è possibile inoltrare la candidatura direttamente alla pagina “Lavora con noi”della banca; qui sarà possibile scegliere tra le diverse opportunità offerte. Come prima cosa, è necessario effettuare una brevissima compilazione di un form dove è richiesto di inserire dati personali, titoli di studio, situazione lavorativa attuale e pregressa, livello di conoscenza di una lingua straniera, specialmente l’inglese. É inoltre, possibile allegare anche il proprio Curriculum Vitae.

Tra le varie voci da compilare per poter inoltrare la richiesta è presente anche la domanda “Conosci FinecoBank?” Qui l’istituto cerca di comprendere quale sia il numero dei soggetti che conosce il nome della banca per comprendere se la pubblicità effettuata sia o meno efficace.

Quali sono i requisiti per lavorare in FinecoBank?

Per affrontare in modo proficuo l’eventuale colloquio è fondamentale conoscere e ripassare le origini e la storia della banca, non basta essere preparati solo sulle materie finanziaria e bancaria.

Fineco è sicuramente un’ottima opportunità per i giovani laureati e non solo. Nel nostro Paese infatti sempre meno giovani riescono a trovate un lavoro che rispecchi il proprio percorso di studi. Riuscire ad entrare in un gruppo del genere subito dopo la laurea è sicuramente un passo importante nella vita di un giovane, non solo per l’aspetto economico ma anche sotto l’aspetto emotivo.

Fineco si rivolge anche alle persone adulte

Queste opportunità non sono rivolte soltanto ai giovani, Fineco infatti si indirizza anche verso le persone adulte. Soggetti che hanno già lavorato nel mondo della finanza e non solo. Per quest’ultimi è sempre più difficile reinserirsi nel mondo del lavoro, i datori preferiscono quasi sempre assumere persone di giovane età.

Se siete in cerca di lavoro e avete tutti i requisiti sopra elencati FinecoBank potrebbe essere un’ottima soluzione lavorativa.