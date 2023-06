Finocchi croccanti in friggitrice ad aria, usa questa panatura buonissima

Oggi vi proponiamo un piatto a base di verdure, una preparazione fscilissima e deliziosa, parliamo dei finocchi croccanti in friggitrice ad aria.

Questa ricetta vi permetterà di ottenere un contorno gustoso e salutare, perfetto per arricchire i vostri pasti ma senza appesantirvi troppo. Il finocchio infatti è una delle verdure con meno apporto calorico, ideale quindi se di vuol mantenere la forma. Se volete cimentarvi in altro ecco come fare le Cotolette di tonno al profumo di limone in friggitrice ad aria.

La cucina è arte

Ingredienti finocchi gratinati in friggitrice ad aria

2 finocchi piccoli

pangrattato o panko

2 cucchiai di formaggio grattugiato

2 uova

olio evo

1 spicchio d’aglio fresco

prezzemolo tritato

sale e pepe

Procedimento

Pulite i finocchi e dopo averli lavati, tagliateli a fette doppie oppure a pezzi come abbiamo fatto noi. Sbollentateli giusto 5 minuti se vi piacciono poco croccanti all’interno.

In una ciotola inserite l’olio, l’aglio spremuto o tritato, il prezzemolo sale e pepe. Amalgamate il tutto.

Trasferite le fette di finocchio su di una teglia e bagnatele con la salsina di olio e spezie, cercate di coprirli tutti e fateli riposare per 10 minuti.

Panatura dei finocchi

Ora prendete 2 piatti, in uno sbattete le due uova con un pizzico di sale nell’altro inserite il pangrattato ( o panko ) e il formaggio grattugiato. Passate ogni fetta prima nell’uovo poi nel pangrattato, potete ripetere l’operazione.

Cottura

Disponete le fette di finocchio nella friggitrice ad aria, direttamente nel cestello senza carta forno e senza sovrapporre. Date un puff di olio e cuocete a 190 gradi per 25 minuti, girate almeno tre volte e gli ultimi 5 date un altro puff di olio.

Le tempistiche potrebbero variare in base alla marca della vostra friggitrice ad aria, anche se di poco.

Consigli

Potete arricchire ulteriormente i finocchi gratinati con del curry così da conferire un colore giallino, oppure della paprika dolce.

Servite i finocchi croccanti accompagnati da un petto di pollo morbidissimo cotto in friggitrice ad aria.

