Fiordaliso operata nella notte: come sta oggi 

Fiordaliso, nota artista del panorama musicale italiano, è stata ricoverata d’urgenza nella notte. La cantante dopo un’attenta analisi e alcune ricerche è stata operata d’urgenza. A rivelare la disavventura la stessa artista che si è mostrata su Instagram nel suo letto d’ospedale. Causa del malore una peritonite che le ha procurato dei dolori fortissimi e l’esigenza di ricorrere all’ospedale.

“Essere operata d’urgenza stanotte per una peritonite?? Fatto. Non facciamoci mancare nulla ! L’importante e’ che sto bene ora ”. Ha scritto la cantate che ha anche rassicurato tutti coloro che le vogliono bene rivelando che ora sta meglio e presto si rimetterà e tornerà più forte di prima. “Non preoccupatevi, tanto torno presto… Peggio per voi”. Fiordaliso ha ricevuto la solidarietà di moltissimi fan che non hanno mancato di farle sentire il loro affetto. Anche molti vip hanno fatto gli auguri all’artista e l’hanno invitata a prendersi cura di se.

“Fiorda ti mando un sacco di baci e abbracci, tu sei forte” ha scritto Laura Pausini accompagnando il suo messaggio con tanti cuori. E ancora: “Cara Marina ma cosa mi dici ….. forza riprenditi al più presto sei una roccia TVB”, queste le parole di Carmen Russo. E poi anche Marco Carta, Rita dalla Chiesa e tanti altri. Ora Fiordaliso sta meglio, nel giro di pochi giorni tornerà a casa e per qualche giorno dovrà dedicarsi alla sua ripresa.

Fiordaliso carriera eclettica e versatile

Fiordaliso cavalca l’onda del successo ormai da tantissimi anni. L’artista è ancora oggi molto amata dal suo pubblico e ha un vasto seguito anche sui social. Negli anni ha mostrato d’avere talento nella musica ma si è prestata anche in altri ruoli propostele dalla tv.

Ha preso parte a Tale e quale show, a L’Isola dei famosi, è stata anche ospite fissa de La Prova del cuoco. Lo scorso anno ha partecipato a Il Cantante Mascherato dov’è stata eliminata dopo la prima puntata.