Fiorello confessa: “Il sesso? Non è come un tempo!”

Viva Rai due si conferma uno dei programmi di punta della Rai. Un format leader nella fascia oraria di riferimento che è riuscito a portare milioni di telespettatori davanti alla tv alle sette di mattina. Lo showman ha sempre creduto nel suo progetto che oggi si è rivelato vincente e attende solo d’essere confermato per la prossima stagione.

Intervistato da Vanity Fair Fiorello ha parlato del rapporto che ha con le donne della sua vita: la moglie Susanna, le figlie Olivia e Angelica e la madre 88enne che non perde nemmeno una puntata del suo programma. Legato alla moglie da 20 anni Fiorello ha ammesso d’aver un rapporto speciale con Susanna, lavora insieme a lui e oltre al privato condividono la quotidianità. Fiore a quanto pare è molto attento a non far mancare nessuna attenzione alla moglie.

In merito al sesso lo showman ammette che rispetto al passato qualcosa è cambiato, ma l’amore è sempre uguale: “Si fa l’amore, ci amiamo. Certo non è che lo fai con la frequenza di un tempo”. La figlia Angelica, 16 anni, fa il tifo per il suo programma mentre Olivia è ormai una donna trentenne indipendente: “È bello vedere che si è realizzata, che torna quando gli pare, e non c’è l’ansia, la paura, di quando sono più piccoli“. Il conduttore ha speso poi parole d’affetto anche nei confronti della madre anziana che tutte le mattine lo segue: “Se non ci riesce si dispera”.

Fiorello: “Fazio? Ecco chi può sostituirlo!“

In questi giorni Fiorello ha ironizzato sull’addio di Fabio Fazio alla Rai, un’addio per il conduttore non opportuno visto i dati d’ascolto di Che tempo che fa. Tuttavia Fiorello è convinto che uno dei possibili sostituiti di Fazio potrebbe essere Alessandro Cattelan:

“L’impianto è simile a quello di Fazio, un pò più moderno. Ci sta.” Viva Rai Due sicuramente avrà una seconda stagione, il successo del format è stato inaspettato e i vertici Rai non possono non approfittare della disponibilità dello showman e di tutta la squadra del format.