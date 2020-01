Firefox: aggiornate il browser, un bug potrebbe rubarvi i dati

Grande tensione per gli utenti del celebre browser Mozilla Firefox, tra i più utilizzati al mondo insieme a Google Chrome. La paura dell’utenza riguarda un bug emerso nelle ultime settimane, a causa del quale gli hacker potrebbero facilmente aggirare le protezioni e accedere ai dati dell’utenza.

Il codice CVE-2019-17026 colpisce, purtroppo, tutte le versioni di FIrefox, e dunque il pericolo vale per Pc, Linus, Mac e tutti i dispositivi esistenti. A diramare lo stato di pericolosità, oltre all’azienda stessa titolare del browser, è stato il Department of Homeland Security’s Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, che si occupa di sicurezza informatica su tutto il territorio americano.

Ion Monkey e il funzionamento del bug

La componente “Ion Monkey” compresa all’interno del motore di Java Script, sarebbe quella maggiormente interessata dalla problematica della sicurezza. IN particolare, il codice CVE-2019-17026 agisce su un cosiddetto sito trappola.

La strategia è semplice: gli hacker che decidono di attaccare un utente lo fanno installando una trappola in uno dei siti più visitati, così che, al momento della visita successiva, il codice malevolo potrà fare il suo corso aggredendo il visitatore.

L’unica soluzione: aggiornare Firefox

Non tutto è perduto. Per ottenere una protezione completa da parte di Firefox è sufficiente scaricare gli aggiornamenti dei browser messi a disposizione dalla casamadre. Firefox 72.0.1 per Windows, MacOS, Linux (64-bit e 32-bit) e Firefox ESR 68.4.1 per Windows, MacOS, Linux (64-bit e 32-bit) sono le ultime versioni aggiornate. Gli utenti che già le utilizzano possono continuare a navigare in tranquillità. Gli altri, invece, dovranno tempestivamente aggiornare il programma.

L’ultima versione: tutela della privacy

Con l’ultima versione aggiornata di FIrefox, il vero successo è la risoluzione di tutte le problematiche minori legate alla tutela della privacy. Al pari di Microsoft, che ha deciso di aggiornare i propri supporti per incrementare il livello di sicurezza della privacy degli utenti, FIrefox ha deciso di consolidare questo tipo di protezione.