Flavia Vento: “Ho visto la Madonna!” La reazione di Mara Venier

Ospite del salotto di Domenica in Flavia Vento non ha mancato di fare qualche dichiarazione sopra le righe. La giovane showgirl, che negli ultimi anni ha partecipato a vari reality decidendo d’uscire solo dopo pochi giorni, è stata invitata nel salotto domenicale di Rai Uno per commentare le recenti affermazioni che ha fatto su Twitter. La Vento ha rivelato d’aver avuto dell’esperienze mistiche.

“La Madonna mi è apparsa davanti la sorgente al Parco di Roma Golf Club. Era vestita di azzurro color cielo e portava 12 stelle sul capo. Mi ha detto che l’umanità ha bisogno solo di preghiera e che a breve Gesù tornerà”. Questo il cinguettio che ha fatto scalpore. Mara Venier sostenuta da Simona Izzo e Alba Parietti ha invitato la Vento a spiegare cosa l’è accaduto e come mai è così certa d’aver avuto questa visione.

“Io ogni mattina vado a camminare in un parco da golf, in cui c’è una sorgente. Ho sempre sentito che in quel luogo c’è qualcosa che mi ricollega con la natura. Il 3 ottobre alle 7.30, proprio dove c’è la cascata, ho sentito un profumo di rose molto intenso.” Ha poi precisato: “Ad un certo punto, nell’acqua, ho visto una luce fortissima. Ho chiuso gli occhi e ho visto una signora con un vestito color cielo, con dodici stelle che brillavano sopra il capo. Mi ha detto: ‘L’umanità ha bisogno di pregare, presto mio figlio tornerà’”.

Flavia Vento: “E’ un messaggio che Dio ha affidato a me“

Legittimamente scettiche e incredule Alba Parietti, insieme a Simona Izzo e alla conduttrice hanno chiesto alla Vento d’entrare nel dettaglio della sua visione. Flavia è convinta che il Signore ha affidato a lei un messaggio da condividere. Inoltre sostiene che in passato ha avuto esperienze simili, ma non ne ha mai parlato:

“Io anni fa ho avuto esperienze simili di cui non ho mai parlato e se dovesse ricapitare non ne riparlerò. Soltanto questa volta invece ho deciso di raccontarlo, è un messaggio di preghiera e umanità di cui abbiamo bisogno in questo momento ricco di tragedie. C’è chi ci crede, chi no. Il mondo è vario”. Le uniche parole di Mara sono state: “Sì, però la Madonna che ti parla… è una cosa diversa“. Flavia Vento avrà convinto il pubblico di Domenica in?