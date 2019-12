Flavio Briatore e Elisabetta Gregoraci Natale a Dubai insieme a Nathan Falco

Flavio Briatore e Elisabetta Gregoraci hanno trascorso il Natale insieme a Nathan Falco a Dubai, i due da bravi genitori mantengono un rapporto civile e molto umano e di questo il loro figlio potrà solo giovarne.

I due ex coniugi hanno scelto una località come Dubai per trascorrere la vigilia di Natale, con loro il figlio Nathan Falco che ha apprezzato molto come è stata organizzata la serata, a provare l’entusiasmo della famiglia Briatore le foto pubblicate sui profili Instagram sia di Elisabetta Gregoraci che dell’imprenditore scatti che mostrano quanto equilibrio e serenità ci sia nella famiglia anche se i due sono ormai ex e prossimo al divorzio definitivo.

Il feeling ritrovato tra Elisabetta e Briatore non annuncia affatto un ritorno di fiamma, a quanto pare non ci sono i presupposti e inoltre i due non hanno nessuna intenzione di tornare insieme come coppia, ma di certo sono molto impegnati per essere dei bravi genitori. Certo è che la showgirl è tornata single da qualche settimana, la storia con Francesco Bettuzzi è finita, mentre è di queste ore la notizia che anche l’imprenditore sia solo, Briatore avrebbe lasciato la giovane Benedetta con un sms.

Flavio Briatore ha lasciato Benedetta con un sms

A rivelare che Flavio Briatore ha lasciato la giovane modella Benedetta di cui si è tanto parlato vista l’evidente differenza d’età tra i due il settimanale Chi che ha annunciato che l’imprenditore dopo un weekend romantico a Londra ha dato il ben servito alla giovane con un sms.

Un modo per porre fine ad una storia che, secondo Briatore non è mai iniziata, e che ha suscitato una serie di critiche a cominciare dai commenti inopportuni della stessa Gregoraci che non vedeva di buon occhio la relazione: ”Gli equilibri di età tra uomo e donna sono importanti; mi auguro se ne renda conto…“ Queste solo alcune delle risposte che la showgirl ha dato ai suoi followers che le chiedevano cosa ne pensava di questa nuova relazione dell’ex.