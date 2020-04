Flavio Briatore e Elisabetta Gregoraci quarantena insieme a Montecarlo

Nonostante l’Italia e gran parte dei paesi del mondo sono in quarantena forzata per fare fronte all’emergenza Coronavirus il gossip impazza, soprattutto quello italiano che ha preso di mira un ex coppia, Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore i due stanno trascorrendo la quarantena insieme al figlio Nathan Falco a Montecarlo.

A rivelare la notizia lo stesso Briatore che in un’intervista al Corriere della sera ha raccontato la sua speciale quarantena, come e con chi la sta trascorrendo ponendo l’accento che insieme a lui a Montecarlo ci sono l’ex moglie Elisabetta Gregoraci e il figlio. Preoccupato per il futuro economico italiano, Briatore ha affermato che in questo momento sfavorevole riesce a godersi di più Nathan.

L’imprenditore ha spiegato che riesce a lavorare da casa e questo gli permette d’avere più tempo per se ma anche per stare insieme al figlio:”Videoconferenze con i collaboratori, sto molto di più con mio figlio Nathan Falco, che ha 10 anni. Anche Elisabetta è qui, ce lo godiamo“.

Flavio Briatore e Elisabetta ritorno di fiamma annunciato a St. Moritz?

Solo qualche mese fa Flavio Briatore e Elisabetta sono stati paparazzati in montagna a St. Moritz insieme, presente anche il figlio, uno scoop che ha da subito attivato i rumors sulla possibilità di un ritorno di fiamma fra i due. Del resto entrambi hanno sempre riconosciuto l’importanza dell’uno nella vita dell’altro, di conseguenza oggi il fatto che si trovino in una convivenza forzata potrebbe riaccendere l’amore e la passione che c’è sempre stata fra loro.