Flavio Montrucchio riparte con “Primo Appuntamento” record di spettatori

FLAVIO MONTRUCCHIO RIAPRE LA STAGIONE DI

DISCOVERY E RIPARTE IN PRIME TIME SU REAL TIME CON CINQUE INEDITE PUNTATE DI ‘PRIMO APPUNTAMENTO’ IN ATTESA DELLA 5^ STAGIONE, ATTUALMENTE IN REGISTRAZIONE, IN ONDA A GENNAIO 2021.

RIPARTENZA COL BOTTO PER MONTRUCCHIO:

‘PRIMO APPUNTAMENTO’ TOTALIZZA OLTRE I 760.000 SPETTATORI E QUASI IL 4% DI SHARE. RECORD ASSOLUTO DALLA PRIMA STAGIONE AD OGGI!

LAVORI IN CORSO PER IL PROSSIMO AUTUNNO:

TRE PRIME TIME PER IL VOLTO MASCHILE DI PUNTA DEL GRUPPO; DUE SPIN-OFF DI ‘BAKE OFF ITALIA’ IN ONDA DA DICEMBRE 2020 E LA NUOVA EDIZIONE DI ‘PRIMO APPUNTAMENTO’ DA GENNAIO 2021

ALTA L’ATTENZIONE ANCHE SUI SOCIAL NETWORK, MONTRUCCHIO E L’HASHTAG UFFICIALE DEL PROGRAMMA RAGGIUNGONO LA TERZA POSIZIONE.

Record di spettatori

L’EPISODIO INEDITO DI ‘PRIMO APPUNTAMENTO’ ANDATO IN ONDA IERI, 1 SETTEMBRE, TOTALIZZA UN RECORD ASSOLUTO DI SPETTATORI; IL 3,6% DI SHARE SUL PUBBLICO TOTALE E IL 6.5% DI SHARE SUL PREZIOSO TARGET DONNE 15-54 ANNI.

Comunicato Stampa