Fondo liquidità Bei: 200 miliardi a supporto delle imprese

In vista dell’Eurogruppo previsto per martedì, 7 aprile, il Consiglio della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) presenterà un fondo di garanzia da 200 miliardi di euro. Questo fondo sarebbe finanziato dagli stessi stati membri mediante una garanzia da 25 miliardi di euro. L’obiettivo del fondo è quello di fornire liquidità a supporto delle imprese in gravi difficoltà economiche a causa del Coronavirus.

Gli stati membri supporteranno le imprese a rischio

Il Fondo di Garanzia che sarà presentato dalla Banca Europea per gli Investimenti ha l’obiettivo di garantire sino a 25 miliardi di euro alle imprese in difficoltà economiche. Tali fondi serviranno ad iniettare la liquidità necessaria per sostenere progetti di ripresa economica.

Saranno gli stessi Stati membri a finanziare il Fondo per un totale di 200 miliardi di euro.

Modalità di erogazione del Fondo Bei

Essendo un progetto da presentare proprio durante l’Eurogruppo del 7 aprile, ancora sono da fissare i tempi e le modalità di erogazione del Fondo.

Sicuramente, c’è la massima urgenza e, se dovesse essere approvato, ci sarà priorità nel garantire più linee di credito alle imprese dell’Unione Europea.

Cos’è la BEI e quando opera

La Banca Europea degli Investimenti gioca un ruolo centrale per l’assegnazione di contributi a fondo perduto e finanziamenti a fondo perduto per quei progetti che supportano gli obiettivi dell’Unione Europea. Tra i suoi obiettivi, ad esempio, rientrano quello di accrescere l’occupazione degli stati membri piuttosto che mitigare i cambiamenti climatici.

Essendo a tutti gli effetti una banca europea, può assumere prestiti sui mercati dei capitale ed erogare prestiti, rispettando gli obiettivi comunitari.

I servizi principali offerti dalla BEI sono:

i prestiti a fondo perduto : costituiscono il 90% degli impegni complessivi della BEI. Il prodotto viene destinato con l’obiettivo di accrescere l’occupazione e le dimensioni economiche dell’impresa;

: costituiscono il 90% degli impegni complessivi della BEI. Il prodotto viene destinato con l’obiettivo di accrescere l’occupazione e le dimensioni economiche dell’impresa; attività di blending , con cui i clienti possono combinare fondi europei e finanziamenti con ulteriori investimenti;

, con cui i clienti possono combinare fondi europei e finanziamenti con ulteriori investimenti; attività di assistenza.

Tramite la BEI è possibile accedere direttamente a prestiti superiori ai 25 milioni di euro. Per prestiti più corposi, la Banca Europea per gli Investimenti aprirà linee di credito per istituti finanziari.