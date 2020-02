Fornite 2: Quando esce il nuovo capitolo, novità e contenuti

Sul mercato sta per arrivare Fornite 2, vediamo quali sono tutte le novità che riguardano l'Epic Games più famoso e apprezzato dai videogiocatori

Dopo lo strepitoso successo ottenuto dal primo capitolo, finalmente sta per arrivare sul mercato Fornite 2, l’Epic Games che tra i videogiocatori ha riscosso tantissimo successo. Ma quando esce? E quali saranno le novità e i contenuti?

Fornite 2: La data ufficiale di uscita



Inizialmente Fornite 2 doveva essere lanciato il 6 Febbraio 2020, invece poi questa data è slittata di qualche giorno e, tutti gli appassionati, saranno costretti ad attendere fino al 20 Febbraio.

Per avere il videogioco, ovviamente, gli utenti dovranno effettuare il download che, presumibilmente, sarà disponibile a partire dalla tarda mattinata per poi concludersi nel pomeriggio (intorno alle 15.00/16.00).

Per effettuare l’aggiornamento, il videogiocatore dovrà semplicemente:

Verificare di avere sul proprio dispositivo abbastanza memoria sul disco rigido, in caso lo spazio fosse insufficiente si può utilizzare una memoria esterna

Collegarsi al sito ufficiale e/o avviare il gioco se si utilizzano dispositivi mobili iOs/Android oppure il Pc

Collegarsi ai portali ufficiali Microsoft Store e/o Playstation Store nel caso utilizzasse una delle due consolle

Le novità e i contenuti



Secondo alcune voci il motore di gioco di Fornite 2 sarà molto più prestante, ovvero rispetto al primo capitolo migliorerà l’Unreal Engine di Epic, il quale a livello della fisica potrebbe essere più bilanciato.Ovviamente, al momento di ufficiale non c’è ancora nulla e si tratta solo di supposizioni.

Inoltre, si mormora anche che la mappa di gioco subirà un’importante modifica, ovvero il game inizierà dopo una forte esplosione di origine nucleare.

Quindi, a dettare le dimaniche per lo sviluppo della storia probabilmente sarà proprio questo episodio, apportando anche significativi cambiamenti ad alcune aree di gioco, ovvero per essere più precisi:

Le Brughiere Fumose

Il Pantano Palpitante

Per quanto riguarda i contenuti, invece è previsto l’arrivo del Pass Battaglia ma non solo, infatti gli utenti avranno anche la possibilità di sperimentare delle nuove modalità di gioco, come ad esempio: