Fracesca Tocca rivela su IG: “Non stiamo più insieme”

Francesca Tocca rivela su Instagram la fine della storia con Valentin, un annuncio davvero inaspettato per una coppia che si è battuta per stare insieme

Sono stati per mesi nell’occhio del ciclone del gossip Francesca Tocca e Valentin Alexandru, si sono nascosti fino a quando hanno deciso d’uscire allo scoperto e confessare il loro amore. Una coppia che ha superato più di una difficoltà per stare insieme e che oggi, a quanto pare, ha deciso di dirsi addio.

A rivelare la notizia della fine della relazione tra i due ballerini che si sono conosciuti ad Amici e che tanto hanno fatto parlare visto che Francesca ai tempi dell’incontro era ancora sposata con Raimondo Todaro, la professionista che ha pubblicato una storia Instagram dove comunica che lei e Valentin non stanno più insieme:

“Visto che in questi mesi è stata una mia decisione vivermi in totale libertà la mia relazione con Valentin mi sento di annunciarvi che io e Valentin non stiamo più insieme. Vi chiedo solo un pò di rispetto per me e per lui”. Parole dirette che fanno ben comprendere il distacco decisamente inaspettato e a quanto pare definitivo fra i due ballerini che fino a qualche settimana fa apparivano sui social molto innamorati.

Francesca Tocca le parole di lei, il silenzio di Valentin

Se Francesca Tocca ci tiene alla trasparenza e ad un rapporto leale con i suoi followers non sembra essere dello stesso avviso Valentin che a quanto pare non ha ancora rilasciato nessuna dichiarazione in merito alla fine della sua storia con la professionista d‘Amici. Valentin non ha neanche, almeno per il momento, condiviso la storia dell’ex almeno per sostenerla nelle sue dichiarazioni. Cosa sia successo realmente fra i due non ci è dato sapere ma a quanto pare l’addio sembra essere definitivo.