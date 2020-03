Raimondo Todaro e Francesca Tocca crisi matrimoniale? Tutta colpa di Valentin

La polemica nata ad Amici 19 in seguito alla messa alla porta di Valentin Alexandru da parte di Maria de Filippi non sembra placarsi, in molti si sono schierati a favore del ballerino latinista dal talento evidente mentre altri hanno avvallato la scelta della conduttrice di mandarlo via in quanto ingrato e presuntuoso. Inoltre in queste ore Rudy Zerbi ha rivelato agli allievi rimasti in gara che Valentin avrebbe preteso la cifra di 6 mila euro messa in palio dagli sponsor per i concorrenti eliminati.

Intanto Valentin riaccende il gossip su di lui e su una possibile storia con la sua partner di ballo Francesca Tocca, moglie di Raimondo Todaro ballerino ufficiale di Ballando con le stelle. Nei giorni scorsi si è infatti parlato molto di una crisi matrimoniale fra i due, lei non ha infatti accompagnato il marito al matrimonio di Samanta Togni ed è stata paparazzata in macchina con il latinista a notte fonda su una nota strada di Roma.

C’è inoltre d’aggiungere che entrambi i ballerini, Francesca e Raimondo, non pubblicano foto insieme sui social da mesi il che fa sospettare che fra i due ci sia più di un problema. Certo è che per il momento i due artisti non hanno lasciato dichiarazioni, e lo stesso Raimondo Todaro si è schierato a favore di Valentin in merito alla polemica creata ad Amici 19.

Valentin Alexandru non nasconde la sua stima per Francesca Tocca

Mentre il gossip, e la polemica sono concentrati sulla bufera che ha investito Amici 19 e per la prima volta anche Maria de Filippi duramente criticata sui social per aver applicato pesi e misure diverse agli allievi della scuola, Valentin pubblica sul suo profilo Instagram un video dove balla con Francesca Tocca appassionatamente con tanto di bacio finale: un messaggio per qualcuno? Non resta che seguire attentamente gli sviluppi della storia!